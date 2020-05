Gasistas matriculados de Jujuy reclaman autorización para volver a trabajar

Un grupo de gasistas matriculados se presentó esta mañana en las puertas de la sede de Gasnor, en calle Necochea, para reclamar que la empresa defina un protocolo de seguridad y los autorice para volver a la actividad. Desde la empresa prometieron tener novedades la semana próxima.

Son aproximadamente 300 los gasistas matriculados en Jujuy que desde que comenzó la cuarentena en marzo no pueden trabajar. Si a ese número se le suma ayudantes, un total de 600 o 700 familias se ven afectadas por esta situación.

La empresa tampoco retomó las inspecciones, sino que sólo mantiene una guardia de emergencias.

“Estamos llegando a un límite. Esto nos obliga a agruparnos. Queremos saber por qué Gasnor no atiende, sobre todo en la parte que a nosotros nos preocupa mucho que es la parte de inspecciones y entrega de medidores para clientes nuevos”, explicó uno de los gasistas que participó hoy del reclamo.

“Entendemos la situación de la pandemia, no somos ajenos a eso. Pero nos preocupa que no se atienda la situación particular de Jujuy”, resaltó el trabajador.

La respuesta de la empresa

Por parte de la empresa, Verónica Argañaraz, sub gerenta de relaciones institucionales y comunicación de Gasnor explicó en diálogo con nuestro medio que la decisión de cerrar las oficinas y no atender más que las emergencia fue en cumplimiento de una disposición. “No es voluntad de la empresa no atender ni inspeccionar. Para realizar esta tarea tenemos que entrar al domicilio y esa es la prohibición que tenemos”, indicó.

Argañaraz adelantó que en los próximos días enviarán un pedido de autorización al Enargas, el ente regulador a nivel nacional, “entendiendo que cada provincia tiene su particularidad, para que se pueda comenzar con las tareas de inspección, adjuntando los protocolos que se presentaron como propuesta”.

En este sentido estimó que la semana próxima habría novedades en cuanto a la fecha en la que la empresa retomaría las inspecciones domiciliarias.