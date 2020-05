Omar Gutiérrez recordó a su hermano: lo atacaron en la calle y fue donante de órganos

Omar Gutiérrez, el referente del Comité Operativo de Emergencias, se ganó el cariño de los jujeños por su incansable trabajo frente a la pandemia, pero también por su sensible forma de ser. En el Día Nacional de la Donación de Órganos, el doctor volvió a conmover a los jujeños con un emotivo relato de la historia de su hermano.

«De las personas especiales que iluminaron mi vida, mi hermano César fue el más travieso desde chicos, el más rebelde, el que se hacía el más duro pero en el fondo era el más sensible. Era capaz de pelearse a la salida de la escuela, pero lloraba porque se habían perdido dos pollitos que estábamos criando o porque el perro aparecía lastimado», comenzó el médico.

«Nunca le falló a un amigo, era capaz de darle su cama o su ropa a alguien que no tenía dónde pasar la noche. Salía a la calle y volvía con una prenda menos porque la regalaba a escondidas», narró sobre su querido hermano.

Luego detalló cómo era el vínculo entre ellos: «para mí era un abrazo lleno de mensajes sin necesidad de ninguna palabra. Teníamos un vínculo más que especial. Siempre creyó un mí más que yo mismo. Sabía que me iba a recibir de médico, aunque yo no sabía cómo, porque no tenía los recursos y a veces estaba desanimado y no encontraba el camino pero él sabía que iba a llegar. Siempre creí en él, más que él mismo porque lo admiraba. Porque sus manos de albañil eran más dignas que un título universitario. Porque el amor por sus hijos es una guía para mí sobre cómo ser padre».

Posteriormente, Gutiérrez relató la difícil situación que les tocó vivir, a César y a toda la familia. «Una noche lo atacó un grupo de malvivientes en la calle y lo dejó mal herido. Viajé desde Tucumán esa noche lleno de angustia hasta la terapia del Hospital Soria. Pasé varios días con sus noches sentado en una banca del hospital, rezando por él», expresó.

«Fue difícil tomar la decisión de qué hacer una vez que cruzó esa línea fría sin retorno. Lo que quiero contarles es que su vida dio vida. Su corazón latió fuerte en el pecho de un joven que necesitaba esa oportunidad. Su hígado, riñones, corneas, pulmones, siguieron ayudando en forma anónima a aquellos que más lo necesitaban en ese momento», reflexionó al contar que los órganos de su hermano fueron donados.

Finalmente, el profesional se refirió a la fecha que se conmemora hoy: «En este día especial quiero hacerle un pequeño homenaje, lo sigo admirando, lo sigo sintiendo a mi lado, nunca se va a ir del corazón de los que tuvimos la fortuna de conocerlo. Lo veo reflejado en sus hijos, en mi mamá, en mis otros hermanos. Mi hijo lleva su nombre en su honor. Trato de honrarlo cada día, sigo tratando de no fallarle, aún con las limitaciones de siempre».

«Donar órganos es donar vida. No es un slogan, es una realidad. Muchas personas esperan angustiados una oportunidad que no les llega. No hay obligaciones en esto. Si sos capaz de amar seguramente sos capaz de dar, incluso más allá del dolor, de la bronca y de la desesperación. Hablalo con tu familia, con tus amigos, con vos mismo. Cuando perdés a alguien el llanto va y vuelve en cada recuerdo, es verdad, a mí me sigue pasando, pero el amor no tiene fin, no se va a ir de tu lado nunca», concluyó.