Hoy miércoles se cumple un mes del asesinato de José María Villafañe. El domingo 3 de mayo, el joven jujeño recibió un disparo en la cabeza en un violento episodio que aún sigue siendo investigado por los fiscales y que tiene a su ex pareja como principal responsable.

Con el objetivo de viralizar el pedido de justicia, se difundió un video del que participaron reconocidos artistas dando un contundente mensaje y pidiendo que la Justicia actúe para esclarecer el homicidio.

LLEGO EL DÍA: ESTAMOS DE MARCHA PIDIENDO JUSTICIA.* Comparti el video.* Cambia tu foto de perfil y estado por la foto de JoseMa.Eternamente agradecidos por tu apoyo.#JusticiaPorJoseMa Publiée par Justicia Por JoseMa Villafañe sur Mercredi 3 juin 2020

Ante el gran dolor por la pérdida de José María, su papá, René Humberto Villafañe escribió un emotivo texto que tituló: “Una carta al cielo”. “Ya no estarás a mi lado, hace un mes te fuiste donde no hay más regreso, donde no te puedo encontrar”, comienza diciendo.

La carta completa:

UNA CARTA AL CIELO

José María, hijito querido:

Ya no estarás a mi lado, hace un mes te fuiste donde no hay más regreso, donde no te puedo encontrar.

Mi corazón aún llora desgarrado por tu ausencia, por tu partida. Hoy, todo lo que me rodea me trae tu recuerdo: Te Veo entre tus cosas, en tu cama, en tu ropa, en el asiento de tu auto, en tu mochila, en cada rincón de la casa, porque siempre estarás aquí aunque no pueda verte. El dolor de la realidad de tu ausencia es tan grande que me ahoga y no puedo respirar. A cada instante me pregunto: Porqué tuviste que irte? Porqué te adelantaste tanto si aún tenías mucho para dar? Para ofrecer? Solo Dios lo sabe.

La única distancia que me separaba de vos era una llamada, y ahora no hay nada, solo silencio, este mudo silencio que hace mas grande mi dolor, y no sé cuánto durará, quizás nunca se termine, y puede que sea la única forma de retenerte a mi lado.

A veces sueño que todo fue una pesadilla, que me despierto y te veo marchar hacia tu trabajo, y regresar contento a jugar con Kiara y Canela, que siempre te esperaban en la ventana, o volver a la noche cansado, pero feliz por haber disfrutado y compartido con amigos lo que más te gustaba, tu trabajo, el gimnasio, un partido de fútbol, o alguna salida recreativa con tu hermana Flor.

Te extraño tanto que no sé cómo seguir adelante. Yo no estaba preparado, nadie está preparado para afrontar la muerte, y mucho menos la de un hijo. La muerte es implacable y se lleva por lo general lo que más amamos, hoy compruebo en carne propia que es así.

Tan solo me queda el consuelo de pensar que algún día volveremos a vernos y nos fundiremos en un eterno abrazo. Hoy, daría todo, hasta mi vida, por escuchar tu voz aunque sea por un instante. Así las cosas, no entiendo como hubo alguien que no supo valorarte, y como el destino cruel te hizo tropezar con una piedra sin corazón que te arrebató finalmente la vida.

Siempre te recordaré, fuiste un buen hijo, muy querido, amado y respetado por todos los que te conocieron. Te llevaré en mi corazón mientras viva, y aún después de esta vida también. Volveremos a vernos, lo prometo. Espérame.

Te ama con toda el alma!!!!

Papá.