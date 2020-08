El padre Maccagno cuestionó las restricciones a las iglesias en el norte del país

El presbítero Germán Maccagno, párroco de la iglesia San José de Perico, brindó una entrevista en la Radio Digital de la Federación de Círculos Católicos de Obreros, en la que afirmó que las autoridades aún no contemplan a la religión como un servicio vital y cuestionó la aprobación de protocolos para actividades económicas antes de permitir el ingreso de fieles a las Iglesias con todos los recaudos.

“Todos hacen protocolos, los dueños de los supermercados, restaurantes, de los centros comerciales, y está bien. ¿Nosotros no podemos hacer protocolos? La religión está en el último renglón y más que esencial es vital. Cuando abrimos las Iglesias lo hicimos tranquilos con los protocolos pero parece que para los infectólogos la religión infecta”

El padre Maccagno dijo que “este es el momento de hablar y no quedarse callado” y afirmó que “los derechos fundamentales del ser humano están siendo pisoteados, la gente se está enfermando de la cabeza y el miedo no les deja pensar. Nos están tapando los cinco sentidos, no podemos tocar, ver, oír. Creo que es una exageración pero con los cuidados del caso, estos límites que nos están imponiendo no nos deben impedir ser fraternos, cercanos y relacionarnos afectivamente sin que el aislamiento nos haga individualistas porque sería tremendamente peligroso”.

El párroco indicó que al igual que en su artículo titulado “Los Límites”, publicado en nuestro diario digital, que “la gente necesita ir para rezar y es hora que los católicos también nos plantemos un poco y digamos las verdades en sol mayor, estamos todos tocando en do menor tímidamente. Hay que decir las cosas como son. Hay algunos pastores que están medio ‘cabreados’ y, en general, andamos medio miedosos pero vamos a ver si poco a poco se corre el miedo y empezamos a decir las cosas en otro tono porque pareciera que hay solo un discurso, que está todo programado, todo dicho, todo impuesto”, consideró.

El padre German Maccagno aclaró que los fieles están “soportando el vivir la vida sacramental por ‘streaming’ y están con miedo. La gente se está enfermando de la cabeza y no lo digo yo, sino los especialistas. Y en el tema religioso hay que decir que el hombre sin Dios no tiene respuestas a las preguntas trascendentes y esta sociedad nos ha traído un ‘ateísmo fluido’. Hay mucha gente que quisiera rezar, recibir los sacramentos, con todo derecho, y no puede hacerlo. Es como el que quisiera comer y no lo dejan ‘por precaución’. Los pastores de las iglesias saben tomar los recaudos para que cada uno se cuide”

Finalmente el párroco de Perico, Jujuy, manifestó: “Nos han quitado los ritos, nos han impedido despedir a los muertos, nos impiden celebrar los sacramentos. Pregunto: en el ámbito económico que cada uno tome sus recaudos; en el ámbito de las industrias, que sigan su protocolo, que no “le va a pasar nada”(así lo dijeron); en el ámbito de compras esenciales, que respeten el distanciamiento…etc. etc. ¿Y en el ámbito religioso, todo clausurado? ¿Por qué? ¿Cuando rezamos y celebramos no nos sabemos cuidar? La pandemia nos ha hecho ver que nuestra existencia es limitada y que necesitamos del Dios de la vida, que en Cristo nos ha ofrecido vida eterna. ¿Cuándo reconocerán que ‘ya somos grandes’ y nos podemos cuidar también dentro de un templo?”, concluyó.