Merenderos y comedores sin recursos: denuncian abandono de la ministra Sarapura

Decenas de organizaciones sociales y referentes de comedores y merenderos continúan realizando duras críticas a la gestión del Ministerio de Desarrollo Humano a cargo de Natalia Sarapura debido a que sostienen que desde hace meses no obtienen los fondos y la mercadería para atender la demanda que existe en los barrios más carenciados.

Esta vez desde el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) apuntaron a la ministra y denunciaron abandono por parte de la cartera que ella preside. David Valda, delegado de esa organización social explicó la situación que atraviesan los vecinos que asisten a los merenderos y al comedor de ese movimiento, al tiempo que pidió que Sarapura los reciba para brindarles una solución.

«Estamos en una situación bastante complicada. Nosotros sostenemos diferentes merenderos y un comedor comunitario en Alto Comedero y los estamos manteniendo a pulmón. Venimos trabajando con los vecinos y creando estos espacios teniendo en cuenta la situación social que se agravó con la pandemia», manifestó.

«Venimos presentando notas al Ministerio de Desarrollo Humano y no recibimos ninguna respuesta. Vemos que no hay intención de la ministra Sarapura de solucionar y dar asistencia alimentaria a los merenderos y comedores«, expresó Valda y agregó que desde esa cartera «ponen muchas excusas y realizan promesas» que después no se ven reflejadas en la realidad.

En ese sentido, el delegado del FOL hizo hincapié en que el ministerio de Natalia Sarapura debería explicar qué hace con los fondos que antes eran destinados a los comedores escolares porque éstos no funcionan desde marzo con la llegada de la pandemia.

«Nosotros estamos pidiendo asistencia para un comedor que alimenta diariamente 160 personas y nos dicen que no hay recursos en el ministerio. Ellos aducen que asisten a 600 merenderos en la provincia pero sin embargo la mayoría de veces la mercadería no llega. Se piden otros elementos como chapas y ollas para sostener los espacios pero no hay respuestas a las demandas«, aseguró David Valda.

Por último el delegado del FOL adelantó que seguirán insistiendo para ser atendidos por la ministra Natalia Sarapura pero mientras tanto necesitan de la colaboración y solidaridad de la comunidad para seguir preparando la merienda y cocinando para decenas de personas. Es por ello que dejó canales de contacto para quienes deseen ayudar.

Para colaborar se pueden comunicar al número 3885179281, o acercarse al comedor ubicado en el asentamiento Las Lagunas – Lote 5 – Sector B1 – B° Alto Comedero.

También solicitan a los donantes desinfectar los productos con alcohol al 70% o lavandina y asistir con tapaboca y lavarse las manos antes y después de la entrega. Para los que quieran colaborar y no tengan la posibilidad de acercarse al comedor lo pueden hacer mediante deposito: Caja de ahorro Banco Macro 2850200940095011643148. Quienes realicen donaciones en dinero, deben dar aviso a foljujuy@gmail.com También pueden contactarse a través de facebook: FOL JUJUY Frente de Organizaciones en Lucha