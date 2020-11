Marcharán hoy en Jujuy en contra de la violencia de género

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hoy miércoles organizaciones, mujeres autoconvocadas y disidencias de Jujuy marcharán por el casco céntrico de San Salvador. También marcharán grupos de mujeres en el interior de la provincia.

Desde la página de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy anunciaron «Este 25 que nos escuchen en todas las plazas de la provincia, el país y el mundo. Basta de Violencia machista». Asimismo, recordaron «en Jujuy conquistamos la Ley de Emergencia, ahora para frenar los FEMICIDIOS y la violencia de género».

El encuentro se llevará adelante desde las 17:00 de hoy, partiendo desde la Plaza Belgrano.

“Únete”, una campaña para poner fin a la violencia contra las mujeres

Los 16 días de activismo contra la violencia de género es una campaña internacional anual que comienza el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y se extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

La campaña tiene su origen en activistas que participaron en la inauguración del Women’s Global Leadership Institute en 1991 y, cada año, continúa bajo la coordinación del Center for Women’s Global Leadership.

Join @UN_Women on 25 November, International Day for the Elimination of Violence against Women!

Let's #orangetheworld, stand together and kick off the #16Days of Activism against Gender-Based Violence.

Register: https://t.co/eX12CqCAYy pic.twitter.com/vzC1gnYtSO

— Say NO – UNiTE (@SayNO_UNiTE) November 24, 2020