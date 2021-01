Familiares y amigos de Iara Rueda marcharon en Palpalá a cuatro meses del brutal femicidio

Se cumplen cuatro meses del femicidio de Iara Rueda, la joven de 16 años, que estuvo desaparecida por más de cuatro días y cuyo cuerpo fue hallado en un descampado del barrio 2 de Abril de la ciudad de Palpalá en septiembre pasado.

“Fueron los cuatro meses más dolorosos, y son cada vez más cuesta arriba, pero acá estoy en la lucha, pidiendo justicia por mi hija”, expresó en diálogo con nuestro medio, Mónica Cunchila, madre de Iara, en el marco de la marcha que se realizó este martes en Palpalá pidiendo justicia por la joven.

De la movilización participaron también familiares de otras víctimas de femicidio y asesinatos que aún buscan justicia.

“Cada 23 y 24 me imagino que ella salió y no volvió, y yo grité y grité y nadie me escuchó”, expresó consternada la mujer que no encuentra consuelo. “Por qué si tenía toda una vida por delante, por qué a ella”, se preguntó entre lágrimas.

Mónica adelantó que cuando se retome la actividad judicial este 1ro de febrero “habrá una ampliación de denuncia, y muchas personas van a tener que dar explicaciones”.

“No voy a parar, es el juramento que le hice a ella”, aseguró la mujer y se mostró convencida de que “hay más gente implicada en el asesinato de mi hija”, además de los tres imputados por el hecho.

En relación a la situación procesal de los imputados, Mónica resaltó que “las penas tienen que ser más duras”. “Sé que le corresponde cadena perpetua, pero que no sean 25 años. Tiene que ser toda la vida”, pidió. “No tienen que tener privilegios, porque a mi hija no me la devuelve nadie”, indicó.