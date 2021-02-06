Conocé el estado de las rutas en la provincia de Jujuy
Este sábado las rutas se encuentran transitables pero en algunos tramos se solicita precaución.
Desde la Secretaría de Seguridad Vial de la Provincia de Jujuy dieron a conocer el estado de las rutas nacionales y provinciales.
Hay desvíos por trabajos de reparación en algunos caminos y se solicita respetar la señalización de algunos tramos de las rutas. El tiempo en el territorio provincial es agradable y no hay problemas por crecidas de ríos o arroyos.
RUTAS NACIONALES TRANSITABLES CON PRECAUCIÓN 🚧
⚠ RUTA NAC N° 9
- EN EL KM 1714 ALTURA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE LEÓN, TRANSITO HABILITADO POR AMBOS CARRILES, SOLICITANDO A LOS SRES. CONDUCTORES CIRCULAR CON EXTREMA PRECAUCIÓN CON VELOCIDAD REDUCIDA DE 40KM/H COMO ASÍ TAMBIÉN RESPETAR LAS SEÑALIZACIONES VIALES QUE SE ENCUENTRAN EN DICHO SECTOR
- EN EL KM 1772,50 ALTURA PARAJE HUICHAIRA EN EL DPTO. TILCARA
⚠ RUTA NAC. N° 34
▪ POR EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES EN LA CALZADA – DESDE EL KM 1150 HASTA EL KM 1176- CON DESVÍOS ALTURA DESTACAMENTO POLICIAL PAMPA BLANCA, SE DESVIARÁ EL TRÁNSITO TRANSITORIAMENTE POR UN PERIODO DE 5 MESES, PARA ELLO SE DISPONDRÁN CARTELES PREVENTIVOS FIJOS, EL TRÁNSITO QUE CIRCULA EN AMBOS SENTIDOS PASANDO EL RÍO LAS PAVAS, SOBRE RUTA NACIONAL Nª 34 A LA ALTURA DEL KM 1150.10, ENCAUSANDO TODA LA CIRCULACIÓN, POR LA EX RN 34, ESTA SERÁ UTILIZADA EN DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN (ASCENDENTE Y DESCENDENTE) HASTA EL KM 1151.20 SON APROXIMADAMENTE 1.100 MTS. DE DESVÍO, POSTERIORMENTE SE RETORNARÁ A LA RN 34 EXISTENTE.
▪ TRAMO ALTURA PUENTE RIO ZORA KM 1258 DEL DPTO. LEDESMA -TRANSITO HABILITADO AMBOS SENTIDO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS, DE TRANSPORTE DE PASAJEROS; (VELOCIDAD MÁXIMA A 40 KM POR HORA) Y VEHICULOS PESADOS Y/O DE CARGAS (LOS CUALES NO SUPEREN UNA CARGA 45 TONELADAS) PARA EL CASO QUE ESTOS ÚLTIMOS SUPERE EL PESO RECOMENDADO DEBERÁN TRANSITAR POR RUTA PROV. N° 1, CON DESVÍOS A LA ALTURA DE PUENTE DEL RIO SAN PEDRO Y EN INTERSECCIÓN CON RUTA PROV. N° 1 ALTURA DE LA LOC DE CAIMANCITO.
⚠ RUTA NAC. N° 40
▪ ENTRE LA LOCALIDAD DE LIVIARA – CIÉNEGA DE PAICONE.
▪ ENTRE PARAJE EL CAÑADÓN TRAMO 11KM SOBRE LECHO DEL RIO GRANDE SAN JUAN TRANSITABLE ÚNICAMENTE PARA VEHÍCULOS DE GRAN PORTE
RUTAS PROVINCIALES TRANSITABLES CON PRECAUCIÓN🚧
⚠ RUTA PROV. N° 1
- TRAMO CDAD. DE PALPALÁ – SAN SALVADOR DE JUJUY
DEBIDO AL MANTENIMIENTOS QUE SE EFECTÚAN POR OBRAS MENORES EN DICHO TRAMO.
- EMPALME CON RN N° 34 – POR PLANTA DE BOMBEO SANTA RITA – SAN LUCAS— ESPECIAL PRECAUCIÓN POR MAL ESTADO EN CALZADA DE RIPIO EN SECTORES VARIOS.
- EMPALME CON RN N°34 ALTURA PUENTE SAN PEDRO – POR EL PIQUETE Y EMPALME CON RN N°34 ALTURA CAIMANCITO—- ESPECIAL PRECAUCIÓN POR MAL ESTADO DE LA CALZADA EN ALTURAS EL PIQUETE, EL PALMAR, SALADILLO, LAGUNA SAN MIGUEL Y LA QUINTA, TRANSITAR A 60 KM/HS VELOCIDAD MÁXIMA ALTURA EN TRAMO CON CALZADA DE RIPIO ALTURA PUESTO EL CAMPO – SANTA CORNELIA.
⚠ RUTA PROV. N° 4
- TRANSITAR CON PRECAUCIÓN TRAMO TERMAS DE REYES HASTA LOS NOGALES POR TAREAS DE MANTENIMIENTO EVITAR EL TRANSITO NOCTURNO.
⚠ RUTA PROV. N° 6
- EMPALME CON RP N° 1 ALTURA PUENTE LAVAYEN – SANTA CLARA—(POR DEFORMACIONES EN LA CALZADA PAVIMENTADA Y PRESENCIA DE BACHES).
- SANTA CLARA – POR EL FUERTE -ISLA CHICA, PALMA SOLA— (CALZADA DE RIPIO TRAMOS CON RIPIO SUELTO Y CALAMINAS, NO TRANSITAR EN TIEMPOS DE LLUVIA EN ESPECIAL TRAMO SANTA CLARA EL FUERTE POR TRATARSE CAMINO DE MONTAÑA).-
- ISLA CHICA, PALMA SOLA -EMPALME CON RP N°1 ALTURA SIETE AGUAS (ESPECIAL PRECAUCIÓN POR MAL ESTADO DE LA CALZADA EN ALTURAS EL LAPACHAL, EL TROPEZÓN Y SECTORES VARIOS)
⚠ RUTA PROV. N° 11
- ENTRE LAS LOCALIDADES DE TRES POZOS Y TUSAQUILLA
⚠ RUTA PROV. N° 19
- EMPALME CON RN N°34 ALTURA – ARRAYANAL (NORMENTA)—(ENTRE EL KM 22 Y ARRAYANAL KM 38 POR PRESENCIA DE RIPIO SUELTO Y CALAMINA EN LA CALZADA; NO TRANSITAR EN TIEMPOS DE LLUVIA ESPECIALMENTE EN PASO POR EL CAUSE DE RIO COLORADO KM 17).
⚠ RUTA PROV. N° 20
- FRAILE PINTADO – EX COLONIA GUAYACÁN —ESPECIAL PRECAUCIÓN POR MAL ESTADO DE LA CALZADA EN ALTURAS AGUA POTABLE Y TRANSITAR A 60 KM/HS VELOCIDAD MÁXIMA EN TRAMO CON CALZADA DE RIPIO ALTURA LA BAJADA – GUAYACÁN. (PERSONAL DE HIDRÁULICA Y VIALIDAD PROV TRABAJA).
⚠ RUTA PROV. N° 23
- SANTA CLARA – POR ARROYO COLORADO Y ARROYO DEL MEDIO – QUISTO (ESPECIAL PRECAUCIÓN POR MAL ESTADO DE LA CALZADA EN ALTURAS PUENTE DE ARROYO COLORADO Y TRANSITAR A 60 KM/HS VELOCIDAD MÁXIMA EN TRAMO CON CALZADA DE RIPIO ARROYO DEL MEDIO – QUISTO).
⚠ RUTA PROV. N° 25
- EMPALME CON RP N°6 ALTURA PALMA SOLA – POR LA CALERA – MAIZ GORDO (A 40 KM/HS VELOCIDAD MÁXIMA Y SOLO PASO PARA VEHÍCULOS DOBLE TRACCIÓN EN TRAMO PUESTO GRANDE – MAIZ GORDO).
⚠ RUTA PROV. N° 29
- TRANSITO HABILITADO CON PRECAUCIÓN DESDE EMPALME CON RN N° 9 HASTA EL RÍO TIRAXI.
⚠ RUTA PROV. N° 35
- CIRCULAR CON PRECAUCIÓN DESDE PUENTE PAYO HASTA CORRAL DE PIEDRA. DEBIDO A TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTOS QUE REALIZA PERSONAL DE VIALIDAD.
⚠ RUTA PROV N° 38
- SAN PEDRO – LA ESPERANZA ESPECIAL PRECAUCIÓN POR MAL ESTADO DE LA CALZADA EN TODO EL TRAMO (AV. DEL TRABAJADOR).
⚠ RUTA PROV. N° 39
- ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO Y LA ESPERANZA
⚠ RUTA PROV N° 41
- EMPALME CON RP N°1 ALTURA LOBATÓN – POR EL ACHERAL Y EMPALME CON RP N°23 ALTURA SAN JUAN DE DIOS (A 60 KM/HS VELOCIDAD MÁXIMA EN TRAMO CON CALZADA DE RIPIO EN TRAMO PUENTE LAVAYÉN DE LOBATÓN – SAN JUAN DE DIOS).
⚠ RUTAS PROV. N° 42-43
- TAREAS DE MANTENIMIENTO TRAMO MONTERRICO A LOS LAPACHOS.
⚠ RUTA PROV. N° 56
- DESDE HIGUERILLAS HASTA CARAHUNCO. DEBIDO A EQUIPOS DE VIALIDAD QUE TRABAJAN EN EL ACONDICIONAMIENTO DE LA VÍA.
⚠ RUTA PROV. N° 67
- DESDE BARRIOS HASTA CANGREGILLOS
⚠ RUTA PROV. N° 68
- DESDE CANGREGILLOS HASTA LLULLUCHAYOC
⚠ RUTA PROV. N° 70
- SANTO DOMINGO- LIVIARA.
⚠ RUTA PROV. N° 72
ABRA PAMPA – POTRERO DE LA PUNA Y RUMICRUZ.
⚠ RUTA PROV. N° 75
- HACIA LA LOCALIDAD DE ABDON C. TOLAY (BARRANCAS)
⚠ RUTA PROV. N° 80
- PALMA SOLA – POR LA VERTIENTE – LIMITE PROVINCIAL—(PRESENCIA DE CALAMINAS EN CALZADA DE RIPIO Y SECTORES CON RIPIO SUELTO, TRANSITAR A 60 KM/HS VELOCIDAD MAXIMA).
⚠ RUTA PROV. N° 81
- PALMA SOLA, B° NUEVA ESPERANZA – REAL DE LOS TOROS— (POR MAL ESTADO DE LA CALZADA EN TRAMO EMPALME CON RP 6 – LA CAPILLA Y TRANSITAR A 60 KM/HS VELOCIDAD MÁXIMA EN TRAMO CON CALZADA DE RIPIO HASTA REAL DE LOS TOROS).
⚠ RUTA PROV. N° 82
- ACCESO A YUTO.
⚠ RUTA PROV N° 84
- ACCESO A CAIMANCITO— (EMPALME CON RN Nº 34 Y EMPALME RP Nº 1)
- ACCESO A YUTO – EL BANANAL.
El resto de los corredores viales se encuentran transitables en el territorio provincial.