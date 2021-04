Este viernes 2 de abril se cumplen 39 años del inicio del conflicto bélico en las Islas Malvinas que dejó como saldo 649 soldados argentinos caídos en combate y una herida profunda en la sociedad que continúa reclamando por la soberanía nacional de ese territorio del Atlántico Sur.

Como todos los años, en Jujuy se recuerda a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas con actividades y eventos en los que participan los ex combatientes jujeños.

Oscar Chorolque, suboficial del Ejército Argentino y veterano de la guerra, presente en Palpalá en un acto en el Colegio Secundario N°43 , recalcó que «Malvinas está presente los 365 días del año en los veteranos«.

Además, Chorolque señaló que algunos ex combatientes no se encuentran en buen estado de salud mental. «Hay gente que está mal psicológicamente. En mi caso elegí la carrera militar y fui a las islas por mi propio convencimiento. Tenía que estar ahí sí o sí. Solamente cumplí órdenes no así como los soldados que fueron obligados por el Gobierno Militar».

Por otro lado, el ex combatiente subrayó que el 2 de abril, como toda fecha relacionada a la soberanía nacional por Malvinas, genera tristeza. «Cada año que paso es muy triste pero tenemos que ponerle el pecho y seguir adelante mirando hacia al frente».

«NOSOTROS NO SOMOS HÉROES»

Fortunato Vilte, otro veterano de guerra jujeño, remarcó que los verdaderos héroes son los que murieron en las islas y también los que no aguantaron los traumas vividos y decidieron terminar con sus vidas.

«Nosotros no somos héroes porque tuvimos la bendición de Dios de poder regresar. Los verdaderos héroes quedaron en las islas, los verdaderos héroes se han suicidado porque el país, las familias y los médicos no estaban preparados para recibir a los ex combatientes que padecían problemas psicológicos», manifestó Vilte.

Por ese motivo, el veterano jujeño indicó que son los propios ex combatientes los que formaron grupos para contenerse emocionalmente. «No hay un médico, un psicólogo o un psiquiatra que pueda curar esto. Somos nosotros, los propios veteranos de guerra los que tratamos de colaborar y ayudar porque tenemos el mismo idioma para entender y superar esos problemas«.

Para finalizar, Fortunato Vilte recordó que los ex combatientes tienen la misión de concientizar a los más jóvenes sobre el respeto a la Bandera y a la Patria. «Nosotros vamos a las escuelas y al interior de la provincia para que los maestros y los alumnos tomen conciencia y vuelvan al sentimiento de respetar la bandera».