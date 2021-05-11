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Conocé el estado de las rutas en la provincia de Jujuy

Este martes las rutas nacionales y provinciales se encuentran transitables pero en algunos tramos se solicita precaución. Las rutas provinciales N°7 y N°19 están intransitables.

Jujuy Ahora

Desde la Secretaría de Seguridad Vial de la Provincia de Jujuy dieron a conocer el estado de las rutas nacionales y provinciales.

Hay rutas provinciales intransitables y rutas provinciales y nacionales donde se solicita circular con precaución y respetar la señalización de algunos tramos de las rutas. El tiempo en el territorio provincial es agradable y no hay problemas por crecidas de ríos o arroyos.

RUTAS PROVINCIALES INTRANSITABLES 🚨

⚠ RUTA PROV. N° 7

  • ENTRE LAS LOCALIDADES DE CASA COLORADA Y MISA RUMI EN EL DPTO. RINCONADA

⚠ RUTA PROV. Nº 19 ALTURA CRUCE DEL RIO COLORADO – PRÓXIMO ARRAYANAL.

RUTAS NACIONALES TRANSITABLES CON PRECAUCIÓN 🚧

⚠ RUTA NAC. N° 9

  • EN EL KM 1714 ALTURA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE LEON.
  • TRAMO LOCALIDAD DE BARCENA HACIA VOLCÁN POR NEBLINA.

⚠ RUTA NAC. N° 34

  • DESDE EL KM 1150 HASTA EL KM 1176- CON DESVÍOS ALTURA DESTACAMENTO POLICIAL PAMPA BLANCA. ENCAUSANDO TODA LA CIRCULACIÓN, POR LA EX RN 34, ESTA SERÁ UTILIZADA EN DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN (ASCENDENTE Y DESCENDENTE) HASTA EL KM 1151.20.
  • TRAMO ALTURA PUENTE RIO ZORA KM 1258 DEL DPTO. LEDESMA -TRANSITO HABILITADO AMBOS SENTIDO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS HASTA 45 TN.

RUTAS PROVINCIALES TRANSITABLES CON PRECAUCIÓN 🚧

⚠ RUTA PROV. N° 1

  • TRAMO CIUDAD DE PALPALÁ – SAN SALVADOR DE JUJUY.
  • EMPALME CON RUTA N° 34 – POR PLANTA DE BOMBEO SANTA RITA – SAN LUCAS – ESPECIAL.
  • EMPALME CON RN N°34 ALTURA PUENTE SAN PEDRO – POR EL PIQUETE Y EMPALME CON RN N°34 ALTURA CAIMANCITO.

⚠ RUTA PROV. N° 35

  • TRAMO RIO OCLOYAS.

⚠RUTA PROV. N° 39

  • ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO Y LA ESPERANZA

⚠ RUTA PROV. N° 56

  • DESDE HIGUERILLAS HASTA CARAHUNCO.

⚠ RUTA PROV. N° 72

  •  ABRA PAMPA – POTRERO DE LA PUNA Y RUMICRUZ.

⚠ RUTA PROV. N° 73

  • TRAMO LOCALIDADES PALCA DE APARZO Y ABRA DE ZENTA.
  • TRAMO LOCALIDADES VALLE COLORADO Y SANTA ANA.

⚠ RUTA PROV. Nº 61 ALTURA PUENTE – LOS MANANTIALES – RIO PERICO

  • TRANSITAR CON MÁXIMA PRECAUCIÓN PASO HABILITADO ÚNICAMENTE PARA VEHÍCULOS, DE HASTA 10 TONELADAS DEBIÉNDOSE RESPETAR UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 20 KM/H, RESPETANDO LAS SEÑALES VIALES.

⚠ RUTA PROV. N° 83

  • CAMINO A VALLE GRANDE CON PREOCUPACION.

EL RESTO DE LOS CORREDORES VIALES SE ENCUENTRAN TRANSITABLES EN EL TERRITORIO PROVINCIAL

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