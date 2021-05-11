Conocé el estado de las rutas en la provincia de Jujuy
Este martes las rutas nacionales y provinciales se encuentran transitables pero en algunos tramos se solicita precaución. Las rutas provinciales N°7 y N°19 están intransitables.
Desde la Secretaría de Seguridad Vial de la Provincia de Jujuy dieron a conocer el estado de las rutas nacionales y provinciales.
Hay rutas provinciales intransitables y rutas provinciales y nacionales donde se solicita circular con precaución y respetar la señalización de algunos tramos de las rutas. El tiempo en el territorio provincial es agradable y no hay problemas por crecidas de ríos o arroyos.
RUTAS PROVINCIALES INTRANSITABLES 🚨
⚠ RUTA PROV. N° 7
- ENTRE LAS LOCALIDADES DE CASA COLORADA Y MISA RUMI EN EL DPTO. RINCONADA
⚠ RUTA PROV. Nº 19 ALTURA CRUCE DEL RIO COLORADO – PRÓXIMO ARRAYANAL.
RUTAS NACIONALES TRANSITABLES CON PRECAUCIÓN 🚧
⚠ RUTA NAC. N° 9
- EN EL KM 1714 ALTURA EL MIRADOR DE LA LOCALIDAD DE LEON.
- TRAMO LOCALIDAD DE BARCENA HACIA VOLCÁN POR NEBLINA.
⚠ RUTA NAC. N° 34
- DESDE EL KM 1150 HASTA EL KM 1176- CON DESVÍOS ALTURA DESTACAMENTO POLICIAL PAMPA BLANCA. ENCAUSANDO TODA LA CIRCULACIÓN, POR LA EX RN 34, ESTA SERÁ UTILIZADA EN DOBLE SENTIDO DE CIRCULACIÓN (ASCENDENTE Y DESCENDENTE) HASTA EL KM 1151.20.
- TRAMO ALTURA PUENTE RIO ZORA KM 1258 DEL DPTO. LEDESMA -TRANSITO HABILITADO AMBOS SENTIDO PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y PESADOS HASTA 45 TN.
RUTAS PROVINCIALES TRANSITABLES CON PRECAUCIÓN 🚧
⚠ RUTA PROV. N° 1
- TRAMO CIUDAD DE PALPALÁ – SAN SALVADOR DE JUJUY.
- EMPALME CON RUTA N° 34 – POR PLANTA DE BOMBEO SANTA RITA – SAN LUCAS – ESPECIAL.
- EMPALME CON RN N°34 ALTURA PUENTE SAN PEDRO – POR EL PIQUETE Y EMPALME CON RN N°34 ALTURA CAIMANCITO.
⚠ RUTA PROV. N° 35
- TRAMO RIO OCLOYAS.
⚠RUTA PROV. N° 39
- ENTRE LAS LOCALIDADES DE SAN PEDRO Y LA ESPERANZA
⚠ RUTA PROV. N° 56
- DESDE HIGUERILLAS HASTA CARAHUNCO.
⚠ RUTA PROV. N° 72
- ABRA PAMPA – POTRERO DE LA PUNA Y RUMICRUZ.
⚠ RUTA PROV. N° 73
- TRAMO LOCALIDADES PALCA DE APARZO Y ABRA DE ZENTA.
- TRAMO LOCALIDADES VALLE COLORADO Y SANTA ANA.
⚠ RUTA PROV. Nº 61 ALTURA PUENTE – LOS MANANTIALES – RIO PERICO
- TRANSITAR CON MÁXIMA PRECAUCIÓN PASO HABILITADO ÚNICAMENTE PARA VEHÍCULOS, DE HASTA 10 TONELADAS DEBIÉNDOSE RESPETAR UNA VELOCIDAD MÁXIMA DE 20 KM/H, RESPETANDO LAS SEÑALES VIALES.
⚠ RUTA PROV. N° 83
- CAMINO A VALLE GRANDE CON PREOCUPACION.
EL RESTO DE LOS CORREDORES VIALES SE ENCUENTRAN TRANSITABLES EN EL TERRITORIO PROVINCIAL