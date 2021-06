«El arte salva»: la historia de un jujeño que superó una adicción y busca generar conciencia con sus obras

Benjamín nació en los 90’ en San Salvador de Jujuy. Desde un principio tuvo una inclinación al arte pero una adicción lo alejo temporalmente. Hoy busca generar conciencia con sus obras y apuesta a llegar a la gente y demostrar que “por más difícil que sea, se puede salir adelante”.

“Por una cuestión de travesuras desde muy chico sentía la curiosidad de buscar en los libros las ilustraciones. Como todo chico, comencé con la imitación de un dibujo, una historieta, una caricatura”, comenzó relatando Benjamín a Somos Jujuy.

El artista recuerda no haber sido “un buen alumno” y detalló: “No hice más que calentar el asiento y molestar a los demás. Los profesores estaban hartos de tenerme como alumno y para que no me escapara a molestar a otros cursos me mandaron a ayudar a Brígido Abán, un artista reconocido de la Quebrada”.

Benjamín recuerda con mucho cariño las horas con Brígido y reafirma: “Ese profe era una máquina de hacer y me ponía a laburar. Comencé a tomarle el gusto que tuve de niño de dibujar, pintar y mi amor al arte”.

La llegada al profesorado de artes no fue algo fácil para Benjamín, tuvo que caerse, levantarse y desafiarse a más. “Caí en cuestiones de adicción estando en el secundario y no pude terminarlo durante mucho tiempo. Dejé de estudiar y posteriormente me puse a bailar Break Dance cansado de no hacer nada. Veía que mis amigos de la infancia tenían trabajo, algunos eran profesionales y yo no tenía rumbo”, confesó.

Golpe tras golpe y caída tras caída, Benjamín entendió que su camino era el arte. “Recuerdo que me veían y representaba un peligro, por eso no me querían enseñar. Me puse a aprender solo y me caí un millón de veces. Sin darme cuenta me convertí en la persona que enseñaba. Lo hacía gratis en el polideportivo del barrio a los chicos que estaban ahí”, aseguró refiriéndose al momento en el que vio que su vocación de artista estaba intacta.

Bailar y estar para los demás se tradujo en una gran capacidad que supo canalizar. “Si puedo tirarme de cabezas, cómo no voy a poder estudiar si lo quiero hacer”, se preguntó y averiguó las maneras de terminar el secundario. “Me costó y pude terminar pero dije que no quería quedarme ahí. Me anoté al profesorado de artes visuales que fue lo mejor que me pudo haber pasado”, aseguró.

Sin dudas el arte tiene un poder genuino y difícil de opacar. “El arte hace eso: SALVA. Es una herramienta para transformar realidades”, aseveró convencido y buscando llegar a todos los que conozcan su historia.

Benjamín explicó que no quiere ponerse como ejemplo sino “servir de conciencia” y hablarles a los ven imposibilitadas sus ganas de crecer. “Quizás no tienen la posibilidad de estudiar o el apoyo de los padres, si están condicionados pero se puede salir adelante”, fundamentó.

Las obras del artista jujeño transmiten y llevan un mensaje. “Quiero que mis pinturas muestren que se puede por más difícil que sea”.

Actualmente Benjamín trabaja junto a Juan Jenefes en la ilustración de la columna de opinión del candidato a diputado provincial en Somos Jujuy. El artista explicó que cree que sus pinturas van en consonancia con el mensaje que busca dejar palpado en palabras el político. “Aprendo muchísimo y los temas son de mucha importancia”, sostuvo.

Benjamín tomó el timón y decidió no estrellarse contra el iceberg. Resurgió y fundó su vida en las oportunidades que se le presentaron para hoy posicionarse como uno de los jóvenes artistas emergentes. “Desde que gané el primer premio en el salón de las pinturas Rodrigo Pereyra este año, me hicieron una nota y me propusieron para trabajar con Juan porque mi puntura es muy social, se enmarca en ese estilo”, fundamentó el jujeño.

El arte de Benjamín busca interpelar y cuestionar a la sociedad. “Quiero mostrar los sectores postergados, la gente en situación de calle, la injusticia social. Mis pinturas buscan generar conciencia social y llegar a otras personas”, finalizó.

EXPOSICIÓN DE OBRAS DE BENJAMÍN SÁNCHEZ