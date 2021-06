De Tilcara a la Antártida: la historia de la primera ingeniera civil de la Fuerza Aérea

«Nací en Tilcara, me crié ahí hasta los 4 años, luego me fui a vivir con mi familia a San Salvador. A los 17 fui a estudiar Ingeniería Civil a Salta. Cuando me gradué, en el 2016, me postulé para ingresar a la Fuerza Aérea y ahí empezó mi carrera laboral».

En esas palabras, Delia Condorí condensó todo el trayecto que recorrió hasta llegar a convertirse en la primer ingeniera civil de la Fuerza Aérea y en la primera mujer en pisar el suelo helado de la Base Petrel en la Antártida.

«Estoy designada dentro de la Fuerza en la Dirección de Infraestructura, somos un conjunto de profesionales», detalló sobre la tarea que realiza, en diálogo exclusivo con Canal 7 de Jujuy. «Nos encargamos de mantener los edificios y de proyectos nuevos. En mi caso estoy con las calles internas de algunas unidades», puntualizó.

Sobre su llegada al continente blanco, contó: «cuando salió el proyecto de ir a Petrel estaba muy contenta de poder ser parte. Había que hacer un estudio de factibilidad para la construcción de una pista de aterrizaje. Para mí eso ya era un orgullo y lo tomaba como una responsabilidad«.

Delia no supo que hizo historia convirtiéndose en la primera mujer en llegar a aquel remoto terreno hasta que culminó su trabajo y volvió a Buenos Aires. «Cuando vine de la Antártida, mi director me dijo ‘sos la primera mujer de la Fuerza Aérea que va a la Base Petrel‘ y me puse muy contenta», manifestó.

En cuanto a sus aspiraciones, la primer teniente dijo que su «meta pronta sería seguir participando en el proyecto y que se pueda concluir», ya que se trata de una iniciativa ambiciosa, según explicó. Además, actualmente está finalizando una especialización en Ingeniería del Transporte, debe culminar la tesis, proceso que se retrasó por la pandemia.

La familia de la jujeña no es ajena a sus éxitos. «Mi mamá es la que siempre se siente orgullosa por los logros», expresó, reconociendo también el cariño de su papá, que también vive con alegría el presente de su hija pero no suele exteriorizarlo.

LA HISTORIA DE DELIA, CONTADA EN PRIMERA PERSONA: