Covid-19 en Jujuy: en 20 días se triplicó la ocupación de camas de terapia intensiva

Jujuy transita el pico de casos más alto desde el comienzo de la pandemia. Según las cifras informadas por el Comité Operativo de Emergencias, en 15 días se obtuvo un tercio del total de contagios que hubo en toda la pandemia.

Sin dudas el avance de casos compromete el sistema de salud y preocupa el nivel de ocupación de camas de terapia intensiva destinada a pacientes con coronavirus. En este sentido, Buljubasich como ministro de Salud explicó a AM630: “Hasta ayer la ocupación de camas estaba entre el 50% y 60% mientras que hace tres semanas había una ocupación del 20%”.

Buljubasich demostró su preocupación ante los casos graves con esquema de vacunación incompleto y expresó: “Día a día viene subiendo y la capacidad de internación no es infinita, tiene límites y se va a saturar el sistema. Esto no va a suceder hoy, hoy hay disponibilidad pero la evolución de la vacunación y el comportamiento de las personas en la sociedad no es el ideal”.

El funcionario detalló que en cuanto a vacunación Jujuy ocupa uno de los lugares por debajo del promedio y que esto repercute sin dudas en el sistema sanitario. “Estamos muy lentos en inoculación contra el coronavirus. Me acaban de llamar de un medio nacional preguntándome porqué en Jujuy sucede esto. Es inexplicable que haya 150 mil personas que accedieron a la primera dosis y no a la segunda. No estamos hablando de personas anti vacunas, si se colocaron la primera no entiendo la razón de no colocarse la segunda y quienes tienen la segunda, ¿Por qué no la tercera?”, aseveró.

El responsable de la cartera sanitaria enfatizó en que la vacuna es “el único remedio” en contra del coronavirus. “No entiendo que existiendo vacunas la gente no lo haga, nos preocupa como comunidad. Tenemos que hacer una autocrítica”, aseguró.

Asimismo y en línea con la falta de vacunación que impacta en la ocupación de camas, Buljubasich sostuvo: “No es lo mismo tener un número de enfermos que tener el doble. La gente no entiende la gravedad, la gente se corrió del tema y piensa que solo es una gripe. La capacidad de camas y la ocupación día a día suben”.

Buljubasich además explicó que notan que “la gente se relajó” y que no se cumplen las medidas básicas de bioseguridad como el uso del barbijo, la distancia entre las personas y la aplicación de alcohol para sanitizar las manos.

