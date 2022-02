Ingreso a 1er año: denuncian que por un error en la carga de datos, una adolescente jujeña se quedó sin banco

Luego de seguir todos los pasos al pie de la letra, para ingresar al sorteo de educación y tener la posibilidad de elegir en qué institución seguir su formación académica, una adolecente se quedó sin banco en la Escuela de Educación Técnica N° 1 Escolástico Zegada de la capital jujeña.

Roberto Quispe, padre de la menor, explicó a Somos Jujuy cuál es la desconcertante situación que atraviesa con su hija a pocos días del inicio del ciclo lectivo 2022. La adolecente salió sorteada para ingresar a la Escuela de Educación Técnica N° 1 Escolástico Zegada, pero hoy se dio con la sorpresa de que no cuenta con el banco.

“Anularon la banca de mi hija”, indicó Quispe. La menor culminó sus estudios de nivel inicial como abandera en la Escuela Primera Fundación de Jujuy Nº 391 y por orden de mérito ingresó a la nueva institución.

“Ahora me dicen que no, tengo todos los papeles para entregar hoy supuestamente y me dijeron que me quedé sin banco. Me explicaron que en el sistema me dieron de baja porque en la carga de datos me ingresaron como hermano y yo no tengo otro hijo acá en la EET. Nº 1”, indicó el padre de la adolescente.

Luego agregó: “Hoy me reciben con la sorpresa de que mi hija no tiene banco y pido una solución. Vinimos al sorteo del turno, del idioma y salimos con el Nª 001 en el curso 1º 2º del turno mañana y ahora me dejaron prácticamente al aire”.

Posteriormente Quispe detalló que debe presentarse nuevamente el día 7 de marzo para saber cómo resolver su situación ya que actualmente nadie les da una respuesta.