Denunciaron la carrera de burros de Humahuaca y buscan suspenderla: “Es cavernícola”

En Humahuaca llevan adelante las celebraciones por el Alborozo Humahuaqueño, un conjunto de festejos de cara al carnaval. En este contexto está prevista la realización de una carrera de burros el 21 de febrero en la avenida General Arias de la ciudad de Humahuaca.

La actividad es organizada por la Municipalidad de Humahuaca y prevé entrega de premios. Ante esta situación se manifestaron desde el Instituto de Derecho Animal para tramitar la suspensión de este evento público por considerarlo un hecho de “maltrato y crueldad animal”.

Dafne Rodríguez, titular del Instituto de Derecho Animal de Jujuy, dialogó con AM630. “Ya nos opusimos y presentamos una denuncia en el Juzgado Contravencional para que no se realice. En primer lugar porque no cuentan con las leyes de Senasa como tener médicos veterinarios y los animales en estado de salubridad, tampoco se sabe de quienes son los animales y no detallaron si habrá o no ambulancias por si se ocasiona un accidente”, remarcó la abogada.

Enfatizando en las condiciones de la carrera de burros, Rodríguez sostuvo que no están dadas las medidas de seguridad y se refirió al sufrimiento de los burros. “Se trata de un caso de maltrato y crueldad animal según la Ley 14.346 Artículo 3 Inciso 8 donde se prohíbe la realización de eventos públicos donde se hiera o utilice animales para la diversión de las personas”, fundamentó citando la norma que prevé el cuidado de los animales.

Dafne remarcó que en la carrera de burros que está planteada en Humahuaca se produce “maltrato animal porque se explota de manera hostil para diversión humana”. Detallando aún más las implicancias del animal en este caso, la abogada del Instituto de Derecho Animal precisó: “El burro puede aguantar una persona que lo monte que no puede superar la quinta parte de su peso. Si se sube un hombre de 100 kilos sobre él, le puede provocar lesiones óseas”.

Implicancia de las tradiciones y costumbres culturales: “Tenemos que evolucionar”, señaló Rodríguez

Hay algunas personas que defienden la realización de carreras de animales argumentando la tradición o la cultura que hay detrás de estas prácticas. Dafne Rodríguez contestó estos fundamentos: “Tenemos que ir evolucionando y no podemos volver hacia atrás en los derechos alcanzados para los animales. Es ir hacia atrás en lo cultural y en lo legislativo”.

Por otra parte, Rodríguez señaló: “No hay necesidad de hacerlo, es solo para diversión de los seres humanos. Si se hace una costumbre o es cultural, no significa que esté bien. Si vamos al caso, antes se sacrificaban seres humanos, la cultura tiene que adecuarse a que no se haga daño a otro. Hay que evolucionar, no estamos en 1810 y no hay necesidad de este tipo de espectáculos”.

Sentenciando su postura y la del Instituto de Derecho Animal en relación a la carrera de burros de Humahuaca, la abogada titular de este organismo remarcó: “Es cavernícola esto, es hora de empezar a avanzar”.

Precedente de la suspensión de una carrera de caballos en Caimancito

En el año 2021 organizaron una cuadrera, conocida popularmente como una carrera de caballos en Caimancito. En esa oportunidad se manifestaron desde el Instituto de Derecho Animal y consiguieron la suspensión de la actividad en 24 horas.

En esa oportunidad lograron la suspensión del evento porque se trataba de un lugar donde estaban previstas apuestas en relación a los caballos. Ante este precedente, Rodríguez expresó: “Esperamos que en este caso también se resuelva rápido y se suspenda para que no se desarrolle”.

