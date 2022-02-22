Advierten por al menos dos rutas intransitables en la Puna luego de las intensas lluvias
Conocé el estado del resto de las rutas luego de las tormentas que afectan desde ayer a casi toda la provincia
Las intensas lluvias que se registran este lunes por la tarde en gran parte del territorio jujeño, y la crecida de arroyos y ríos afectaron la transitabilidad de las rutas en distintos puntos de la provincia.
Desde la Secretaría de Seguridad vial informaron que dos rutas en la Puna jujeña se encuentran intransitables a causa del temporal: se trata de la Ruta Nacional 40 a la altura del río Grande de San Juan; y la Ruta Provincial 7, en el tramo entre Misa Rumi y Casa Colorada.
Pidieron circular con precaución en el resto de las rutas de las diferentes regiones por la presencia de sedimentos en la cinta asfáltica o por la inminente crecida de ríos. Recomendaron también evitar el tránsito durante las lluvias y en horario nocturno.
EL ESTADO DE LAS RUTAS POR REGIÓN
ZONA DE VALLES
RP 4
TRANSITAR CON MUCHA PRECAUCIÓN, ZONAS DE DERRUMBES. EQUIPOS Y PERSONAL DE VIALIDAD REALIZA TAREAS DE MANTENIMIENTO REYES, TERMAS DE REYES Y YALA
RP 20
TRANSITO CON PRECAUCIÓN FRENTE A POSIBLES CRECIDAS EN CRUCES: ARROYO LOS BLANCOS, ARROYO EL CUCHO, RÍOS LAS CAPILLAS.
RP 22
TRANSITAR CON PRECAUCIÓN SOBRE CRUCE DE ARROYO, PERSONAL Y EQUIPOS REALIZANDO TAREAS DE MANTENIMIENTO.
RP 26
TRANSITO CON PRECAUCIÓN, ARROYO HUAICO HONDO, ARROYO LAS OVEJAS, PASO PRECARIO PARA VEHICULOS DOBLE TRACCION
RP 29
TRANSITO CON EXTREMA PRECAUCIÓN, ZONAS DE DERRUMBE. EQUIPOS Y PERSONAL DE VIALIDAD REALIZAN TAREAS DE MANTENIMIENTO, CORTE SOBRE RIO TIRAXI, RIO TESORERO
RP 35
TRANSITAR CON EXTREMA PRECAUCION, FRENTE A POSIBLES CRECIDAS EN CRUCES: ARROYO LA CALERA, ARROYO SECO (CAMPO PUESTO), ARROYO CHIJRA DE OCLOYAS
RP 43
ENTRE LOC. DE LA OVEJERIA Y LOS LAPACHOS TRANSITO CON PRECAUCION POR LODO EN CALZADA
RP 61
PUENTE RIO PERICO. TRANSITO CON PRECAUCIÓN FRENTE A POSIBLES CRECIDAS EN CRUCES.
ZONA DE YUNGAS
RP 1
TRANSITAR CON PRECAUCIÓN, LA CALZADA SE ENCUENTRA CON ARENA POR DESBORDE DE ALCANTARILLA ALTURA KM 83 PRÓXIMO AL PIQUETE. CALZADA DETERIORADA CON PRESENCIA DE BACHES POR SECTORES (EL NIDO, EL PIQUETE, EL PALMAR, SALADILLO, LAGUNA SAN MIGUEL, LA QUINTA Y PUESTO EL CAMPO.
RP 19
PRECAUCIÓN ANTE POSIBLE CRECIDA DE RIO COLORADO Y ARROYO MADREJON. NO TRANSITAR EN DIAS DE LLUVIAS POR CRECIDAS EN CRUCES: RIO COLORADO, ARROYO MADREJON, ARROYO LAS ANIMAS, RIO LEDESMA, RIO NORMENTA Y RIO LA CANDELARIA.
RP 56
TRANSITAR CON PRECAUCION, CALZADA DETERIORADA CON PRESENCIA DE BACHES (LA MENDIETA – EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 20)
RP 84
TRANSITAR CON PRECAUCION, TRAMO RUTA PROVINCIAL Nº 1 CAIMANCITO, NO TRANSITAR EN DIAS DE LLUVIAS POR CRECIDAS EN CRUCES: ARROYO LAS LAJITAS Y ARROYO ZANJON SECO.
ZONA DE PUNA
RP 7
TRAMO EMPALME RUTA 9 – EMPALME RUTA 11 (POR DESBORDE DEL RÍO MIRAFLORES. SE CIRCULA POR UNA VARIANTE CON INGRESO POR RUTA 9 PARA LUEGO RETOMAR LA RUTA 7 A LA ALTURA DEL GAUCHITO GIL).
RP 70
TRANSITAR CON MUCHA PRECAUCION FRENTE A POSIBLES CRECIDAS EN CRUCES: RIOS ROSARIO DE SUSQUES.
RP 70A
DESDE EMPALME CON RN 52 HACIA CAUCHARI CON PRECACION.
ZONAS DE DERRUMBES (ABRA EL JAPONES), CON EXTREMA PRECAUCION.
RP 70B
DESDE EMPALME CON RN 52 HACIA CATUA CON PRECACION.
EXTREMA PRECAUCIÓN POR COTE A 14 KM DE EMPALME RN 52- ZONA EL PORVENIR, ACCESO PLANTA FOTOVOLTAICA CAUCHARI.
RP 71
TRAMO MUÑAYOC – PAN DE AZÚCAR (POR CRECIDA DEL RIO CINCEL).
RP 74
TRANSITAR CON MUCHA PRECAUCION FRENTE A POSIBLES CRECIDAS EN CRUCES: RIO DONCELLAS.
RP 75
TRANSITAR CON MUCHA PRECAUCION FRENTE A POSIBLES CRECIDAS EN CRUCES: RIO LAS BURRAS.
RP 87
TRAMO CIENEGUILLAS – CASIRA (POR CRECIDA DEL RIO SANTA CATALINA Y ARROYOS).
ZONA DE QUEBRADA
RP 73
TRAMO PALCA DE APARZO POR CRECIDAS DE RÍOS Y ARROYOS, ZONAS DE DERRUMBES (ABRA DE ZENTA Y PALCA DE APARZO), DERRUMBES EN EL TRAMO SANTA ANA – VALLE COLORADO.