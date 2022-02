Solicitan una oficina de Gasnor en Abra Pampa para realizar consultas  

Mercedes García, es usuaria de Gasnor y vive en la ciudad de Abra Pampa. En diálogo con Somos Jujuy, Mercedes indicó: “Constantemente tenemos problemas y no sabemos a dónde ir”.

Mercedes detalló la situación que le tocó vivir el año pasado, realidad que no escapa al resto de los vecinos de la zona; “En lo personal, el año pasado me llegó un aviso informando que tenía 3 boletas impagas, pero nosotros pagamos las boletas así como van llegando y si no llegan, no sabemos a dónde vamos a reclamar y se nos pasa el tiempo”.

Luego agregó: “Yo viaje hasta San Salvador de Jujuy y tampoco me dieron una solución, me dijeron que llame al 0800; uno llama, pero nos tienen esperando y a veces no contestan. Después de tanto insistir logré comunicarme y consultar cómo pago porque no me llega la boleta”.

Ante esta problemática constante Mercedes explicó: “Es necesario que haya aquí una oficina donde nosotros podamos hacer los reclamos y tener alguien que nos conteste, que nos diga qué podemos hacer o controlar las boletas impagas por lo que no llegan a nuestros domicilios”.