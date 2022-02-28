Conocé el estado de las rutas y caminos luego de las fuertes lluvias
Rutas de la Quebrada y la Puna se encuentran transitables mientras que otras se encuentras cortadas
El ministerio de Seguridad de Jujuy informó cómo se encuentran los caminos y rutas a raíz de las fuertes lluvias que se desató en la capital.
ESTADO DE RUTAS ZONA DE QUEBRADA
- VOLCÁN
RN 9: TRANSITABLE.
CLIMA: CON LLUVIAS.
BARCENA: CON LLOVIZNAS.
- TILCARA
RN 9: TRANSITABLE.
CLIMA: NUBLADO.
- HUMAHUACA
RN 9: TRANSITABLE.
RP 73: TRANSITABLE.
CLIMA: NUBLADO.
- SUSQUES
RN 52: TRANSITABLE.
RP 11: TRANSITABLE.
RP 70: TRANSITABLE.
RP 72: TRANSITABLE.
RP 75: TRANSIATABLE.
RN 40: TRANSITABLE.
CLIMA: LLUVIAS INTERMITENTES.
- MAIMARA
RN 9: TRANSITABLE.
CLIMA: NUBLADO
- EL AGUILAR
RN 9: TRANSITABLE.
RUTA PRIVADA: TRANSITABLE.
CLIMA: CON PRECIPITACIONES Y GRANIZO.
- PURMAMARCA
RN 9: TRANSITABLE
RN 52: TRANSITABLE.
CLIMA: NUBLADO.
- HUACALERA
RN 9: TRANSITABLE.
CLIMA: NUBLADO.
ESTADO DE RUTAS ZONA DE PUNA
- RUTAS INTRANSITABLES
RP 7: LUGAR DENOMINADO EL ANGOSTO TRAMO MISA RUMI Y CASA COLORADA Y RÍO SAN JUAN INTRANSITABLE.
- RUTAS TRANSITABLES
ABRA PAMPA: CIELO ALGO NUBLADO, VIENTOS FUERTES.
RN 9 TRANSITABLE.
RP 11, 75, 79, 71 , 74, 61, 69, TRANSITABLES CON PRECAUCIÓN.
- LA QUIACA
SEMI NUBLADO, VIENTOS LEVES
RN 9 TRANSITABLE.
RN 40 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN.
RP 5 TRANSITABLE.
RP 67 TRASITABLE CON PRECAUCION.
- SANTA CATALINA
CIELO PARCIALMENTE NUBLADO, VIENTOS CALMOS, RN 40, RP 76, 65, 86 Y CAMINOS VECINALES TRANSITABLES.
- RINCONADA
TIEMPO BUENO CIELO SEMICUBIERTO. VIENTOS LEVES.
RP 70 Y 7 TRANSITABLE CON PRECAUCION.
- CIENEGUILLAS
CIELO DESPEJADO.
RN 40 Y RP 87 TRANSITABLES.
- CUSI CUSI
CIELO PARCIALMENTE NUBLADO, VIENTOS CALMOS,TIEMPO FRESCO.
RN 40 Y RP 85 TRANSITABLE CON MUCHA PRECAUCIÓN EN RÍO GRANDE .
- LOMA BLANCA
CIELO NUBLADO CON PRECIPITACIONES, VIENTOS LEVES.
RP 85 Y CAMINOS VECINALES, TRANSITABLES CON PRECAUCION.
- PUMAHUASI
CIELO NUBLADO.
RUTAS: RUTA 9 TRANSITABLE.
- INTERMEDIA
CIELO SEMI NUBLADO.
RUTAS: TRANSITABLES CON PRECAUCION.
- YAVI
CIELO SEMI NUBLADO, VIENTOS FUERTES.
RP 5 Y CAMINO VECINALES TRANSITABLES.