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Conocé el estado de las rutas y caminos luego de las fuertes lluvias

Rutas de la Quebrada y la Puna se encuentran transitables mientras que otras se encuentras cortadas

Jujuy Ahora

El ministerio de Seguridad de Jujuy informó cómo se encuentran los caminos y rutas a raíz de las fuertes lluvias que se desató en la capital.

ESTADO DE RUTAS ZONA DE QUEBRADA

  • VOLCÁN

RN 9: TRANSITABLE.

CLIMA: CON LLUVIAS.

BARCENA: CON LLOVIZNAS.

  • TILCARA

RN 9: TRANSITABLE.

CLIMA: NUBLADO.

  • HUMAHUACA

RN 9: TRANSITABLE.
RP 73: TRANSITABLE.

CLIMA: NUBLADO.

  • SUSQUES

RN 52: TRANSITABLE.
RP 11: TRANSITABLE.
RP 70: TRANSITABLE.
RP 72: TRANSITABLE.
RP 75: TRANSIATABLE.
RN 40: TRANSITABLE.

CLIMA: LLUVIAS INTERMITENTES.

  • MAIMARA

RN 9: TRANSITABLE.

CLIMA: NUBLADO

  • EL AGUILAR

RN 9: TRANSITABLE.
RUTA PRIVADA: TRANSITABLE.

CLIMA: CON PRECIPITACIONES Y GRANIZO.

  •  PURMAMARCA

RN 9: TRANSITABLE
RN 52: TRANSITABLE.

CLIMA: NUBLADO.

  • HUACALERA

RN 9: TRANSITABLE.

CLIMA: NUBLADO.

ESTADO DE RUTAS ZONA DE PUNA

  • RUTAS INTRANSITABLES

RP 7: LUGAR DENOMINADO EL ANGOSTO TRAMO MISA RUMI Y CASA COLORADA Y RÍO SAN JUAN INTRANSITABLE.

  • RUTAS TRANSITABLES

ABRA PAMPA: CIELO ALGO NUBLADO, VIENTOS FUERTES.

RN 9 TRANSITABLE.

RP 11, 75, 79, 71 , 74, 61, 69, TRANSITABLES CON PRECAUCIÓN.

  • LA QUIACA

SEMI NUBLADO, VIENTOS LEVES

RN 9 TRANSITABLE.
RN 40 TRANSITABLE CON PRECAUCIÓN.
RP 5 TRANSITABLE.
RP 67 TRASITABLE CON PRECAUCION.

  • SANTA CATALINA

CIELO PARCIALMENTE NUBLADO, VIENTOS CALMOS, RN 40, RP 76, 65, 86 Y CAMINOS VECINALES TRANSITABLES.

  • RINCONADA

TIEMPO BUENO CIELO SEMICUBIERTO. VIENTOS LEVES.

RP 70 Y 7 TRANSITABLE CON PRECAUCION.

  • CIENEGUILLAS

CIELO DESPEJADO.

RN 40 Y RP 87 TRANSITABLES.

  •  CUSI CUSI

CIELO PARCIALMENTE NUBLADO, VIENTOS CALMOS,TIEMPO FRESCO.

RN 40 Y RP 85 TRANSITABLE CON MUCHA PRECAUCIÓN EN RÍO GRANDE .

  •  LOMA BLANCA

CIELO NUBLADO CON PRECIPITACIONES, VIENTOS LEVES.

RP 85 Y CAMINOS VECINALES, TRANSITABLES CON PRECAUCION.

  • PUMAHUASI

CIELO NUBLADO.

RUTAS: RUTA 9 TRANSITABLE.

  • INTERMEDIA

CIELO SEMI NUBLADO.

RUTAS: TRANSITABLES CON PRECAUCION.

  • YAVI

CIELO SEMI NUBLADO, VIENTOS FUERTES.

RP 5 Y CAMINO VECINALES TRANSITABLES.

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