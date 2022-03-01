Conocé el estado de las rutas en Jujuy luego de la tormenta
Las intensas lluvias de este lunes afectaron a los caminos de gran parte de la provincia.
La tormenta de este lunes afectó a las rutas de la provincia. Sin embargo, a pesar de las inclemencias del tiempo gran parte de los caminos se encuentran transitables salvo la ruta de acceso a Caspalá, según informó la Secretaría de Seguridad Vial de la Provincia.
CORTE EN CASPALÁ
El tránsito se encuentra interrumpido en la Ruta Provincial 73, a la altura del acceso a las localidades de Caspalá y Valle Grande a causa de la crecida de ríos y arroyos. Personal de Vialidad trabaja en ese sector y se calcula que cerca del mediodía el tránsito podría estar nuevamente habilitado.
TRÁNSITO LIVIANO EN BARRANCAS
Por el desmoronamiento de parte del cerro sobre la Ruta Provincial 75, el tránsito está sólo habilitado para vehículos liviano. Personal de Vialidad trabaja en el sector para remover las rocas.
EL ESTADO DEL RESTO DE LAS RUTAS
ZONA DE VALLE
RP 4: TRANSITAR CON MUCHA PRECAUCIÓN, ZONAS DE DERRUMBES. EQUIPOS Y PERSONAL DE VIALIDAD REALIZA TAREAS DE MANTENIMIENTO
REYES, TERMAS DE REYES Y YALA
RP 20: TRANSITO CON PRECAUCIÓN FRENTE A POSIBLES CRECIDAS EN CRUCES: ARROYO LOS BLANCOS, ARROYO EL CUCHO, RÍOS LAS CAPILLAS.
RP 22: TRANSITAR CON PRECAUCIÓN SOBRE CRUCE DE ARROYO, PERSONAL Y EQUIPOS REALIZANDO TAREAS DE MANTENIMIENTO.
RP 26: TRANSITO CON PRECAUCIÓN, ARROYO HUAICO HONDO, ARROYO LAS OVEJAS, PASO PRECARIO PARA VEHICULOS DOBLE TRACCION
RP 29: TRANSITO CON EXTREMA PRECAUCIÓN, ZONAS DE DERRUMBE. EQUIPOS Y PERSONAL DE VIALIDAD REALIZAN TAREAS DE MANTENIMIENTO, CORTE SOBRE RIO TIRAXI, RIO TESORERO
RP 35: TRANSITAR CON EXTREMA PRECAUCION, FRENTE A POSIBLES CRECIDAS EN CRUCES: ARROYO LA CALERA, ARROYO SECO (CAMPO PUESTO), ARROYO CHIJRA DE OCLOYAS
RP 43: ENTRE LOC. DE LA OVEJERIA Y LOS LAPACHOS TRANSITO CON PRECAUCION POR LODO EN CALZADA
RP 61: PUENTE RIO PERICO
TRANSITO CON PRECAUCIÓN FRENTE A POSIBLES CRECIDAS EN CRUCES.
ZONA DE YUNGAS
RP 1: TRANSITAR CON PRECAUCIÓN, LA CALZADA SE ENCUENTRA CON ARENA POR DESBORDE DE ALCANTARILLA ALTURA KM 83 PRÓXIMO AL PIQUETE. CALZADA DETERIORADA CON PRESENCIA DE BACHES POR SECTORES (EL NIDO, EL PIQUETE, EL PALMAR, SALADILLO, LAGUNA SAN MIGUEL, LA QUINTA Y PUESTO EL CAMPO.
RP 19: PRECAUCIÓN ANTE POSIBLE CRECIDA DE RIO COLORADO Y ARROYO MADREJON. NO TRANSITAR EN DIAS DE LLUVIAS POR CRECIDAS EN CRUCES: RIO COLORADO, ARROYO MADREJON, ARROYO LAS ANIMAS, RIO LEDESMA, RIO NORMENTA Y RIO LA CANDELARIA.
RP 56: TRANSITAR CON PRECAUCION, CALZADA DETERIORADA CON PRESENCIA DE BACHES (LA MENDIETA – EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 20)
RP 84: TRANSITAR CON PRECAUCION, TRAMO RUTA PROVINCIAL Nº 1 CAIMANCITO, NO TRANSITAR EN DIAS DE LLUVIAS POR CRECIDAS EN CRUCES: ARROYO LAS LAJITAS Y ARROYO ZANJON SECO.
ZONA DE PUNA
RP 7: TRAMO EMPALME RUTA 9 – EMPALME RUTA 11 (POR DESBORDE DEL RÍO MIRAFLORES. SE CIRCULA POR UNA VARIANTE CON INGRESO POR RUTA 9 PARA LUEGO RETOMAR LA RUTA 7 A LA ALTURA DEL GAUCHITO GIL).
RP 70: TRANSITAR CON MUCHA PRECAUCION FRENTE A POSIBLES CRECIDAS EN CRUCES: RIOS ROSARIO DE SUSQUES.
RP 70A: DESDE EMPALME CON RN 52 HACIA CAUCHARI CON PRECACION.
ZONAS DE DERRUMBES (ABRA EL JAPONES), CON EXTREMA PRECAUCION.
RP 70B: DESDE EMPALME CON RN 52 HACIA CATUA CON PRECACION.
EXTREMA PRECAUCIÓN POR COTE A 14 KM DE EMPALME RN 52- ZONA EL PORVENIR, ACCESO PLANTA FOTOVOLTAICA CAUCHARI.
RP 71: TRAMO MUÑAYOC – PAN DE AZÚCAR (POR CRECIDA DEL RIO CINCEL).
RP 74: TRANSITAR CON MUCHA PRECAUCION FRENTE A POSIBLES CRECIDAS EN CRUCES: RIO DONCELLAS.
RP 75: TRANSITAR CON MUCHA PRECAUCION FRENTE A POSIBLES CRECIDAS EN CRUCES: RIO LAS BURRAS.
RP 87: TRAMO CIENEGUILLAS – CASIRA (POR CRECIDA DEL RIO SANTA CATALINA Y ARROYOS).