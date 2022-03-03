Algunas rutas continúan intransitables a causa de las lluvias en Jujuy
Son rutas del norte de la provincia. En otros puntos se recomienda transitar con extrema precaución.
La Secretaría de Seguridad Vial de la Provincia informó este jueves que algunas rutas del norte y este de la provincia se encuentran intransitables a causa de la crecida de arroyos y ríos o por el desmoronamiento de cerros.
La Ruta Provincial 73 está cortada en dos puntos:
A la altura de la localidad de Palca de Aparzo, en el Departamento Humahuaca, el tránsito se encuentra interrumpido por la crecida de arroyos y ríos. Personal de Vialidad trabajará en el lugar durante esta jornada para dejar despejado el camino.
A su vez, se registra otro corte a la altura del acceso a la localidad de Caspalá, también por la crecida de arroyos y ríos. Está previsto que hoy al mediodía personal de Vialidad trabaje en ese sector para acondicionar los caminos.
Otra de las rutas que se encuentra intransitable es la Ruta Provincial 7, en el tramo que conecta las localidades de Misa Rumi y Casa Colorada, en la Puna jujeña. Está previsto también que personal de vialidad trabaje en ese sector para despejar el camino.
También en la Puna, se encuentra intransitable el tramo de la Ruta Nacional 40, en el cruce con el río Grande de San Juan por la crecida del cauce y la presencia de terreno blando.
Continúa además sólo habilitado el tránsito liviano sobre la Ruta Provincial 75, a la altura de la localidad de Barrancas por el desmoronamiento del cerro. Personal de Vialidad trabaja para quitar las rocas que quedaron atravesadas en el camino.
EL ESTADO DEL RESTO DE LAS RUTAS
- RN 66: TRAMO COMPRENDIDO ENTRE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA DE ALTO COMEDERO HASTA ACCESO A LA CDAD DE PALPALA
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CON EXTREMA PRECAUCION POR MEDIA CALZADA
SE INFORMA A LOS SRES. CONDUCTORES, QUE DEBIDO A QUE EL PERSONAL DE LA EMPRESA “BIGA CONSTRUCCIONES” REALIZA TAREAS DE MEJORAMIENTO Y PINTADO DE LAS PASARELAS UBICADAS EN EL TRAMO ANTES MENCIONADO LA CIRCULACION VEHICULAR SE REALIZARA POR MEDIA CALZADA CON EXTREMA PRECAUCION, EN EL HORARIO DE 08:00 A 16:00 HS, RECOMENDANDOSE RESPETAR LAS SEÑALIZACIONES VIALES, LAS VELOCIDADES MAXIMAS MANTENIENDO LA DISTANCIA APROPIADA DE FRENADO E INDICACIONES DEL PERSONAL QUE REALIZA REGULARIZACION DEL TRANSITO
- RP N° 83: KM 4,300 A 5 KM DE RN Nº 34 – ALTURA LA HERMITAS “VIRGEN DE GUADALUPE”
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: TRANSITO HABILITADO CON EXTREMA PRECAUCIÓN Y MEDIA CALZADA. SOLO EN HORARIO DIURNO INCLUIDO TURISMO
HORARIO NOCTURNO CLAUSURADO
MOTIVO: CRECIDA DE CAUCE DE RIO SAN LORENZO Y DESMORONAMIENTOS
SE INFORMA A LOS SRES CONDUCTORES; TRANSITO NOCTURNO SUSPENDIDO DE TODO TIPO TRAMO LIB. GRAL. SAN MARTIN – SAN FRANCISCO, VALLE GRANDE Y OTRAS LOCALIDADES DPTO. VALLE GRANDE TRANSITO DIURNO HABILITADO CON PRECAUCIÓN POR MEDIA CALZADA ALTURA KM 5 POR DERRUMBE DE TERRAPLEN DEL CAMINO QUE COMPROMETE EL ANCHO DE LA CALZADA. PERSONAL DE VIALIDAD Y POLICIAL TRABAJAN EN EL LUGAR.
- RN 34 Y RP 43 – ALT. CRUCE LOS LAPACHOS
- RN 34 Y RP 53 – ALT. CRUCE LAS CAÑADAS
- RN 66 1B Y RN 34 – ALT. CRUCE LOS LAPACHOS
ESTADO DE TRANSITABILIDAD: CON PRECAUCION
MOTIVO: SEDIMENTO EN CALZADA
DEBIDO A LA PRESENCIA DE SEDIMENTOS SOBRE LA CALZADA A RAIZ DE LAS LLUVIAS QUE SE REGISTRAN, SE RECOMIENDA A LOS SRES. CONDUCTORES TRANSITAR CON PRECAUCIÓN, RESPETAR LAS VELOCIDADES MAXIMAS Y SEÑALIZACIONES VIALES, MANTENIENDO LA DISTANCIA APROPIADA DE FRENADO
ZONA DE VALLE
RP 4 TRANSITAR CON MUCHA PRECAUCIÓN, ZONAS DE DERRUMBES. EQUIPOS Y PERSONAL DE VIALIDAD REALIZA TAREAS DE MANTENIMIENTO
REYES, TERMAS DE REYES Y YALA
RP 20 TRANSITO CON PRECAUCIÓN FRENTE A POSIBLES CRECIDAS EN CRUCES: ARROYO LOS BLANCOS, ARROYO EL CUCHO, RÍOS LAS CAPILLAS.
RP 22 TRANSITAR CON PRECAUCIÓN SOBRE CRUCE DE ARROYO, PERSONAL Y EQUIPOS REALIZANDO TAREAS DE MANTENIMIENTO.
RP 26 TRANSITO CON PRECAUCIÓN, ARROYO HUAICO HONDO, ARROYO LAS OVEJAS, PASO PRECARIO PARA VEHICULOS DOBLE TRACCION
RP 29 TRANSITO CON EXTREMA PRECAUCIÓN, ZONAS DE DERRUMBE. EQUIPOS Y PERSONAL DE VIALIDAD REALIZAN TAREAS DE MANTENIMIENTO, CORTE SOBRE RIO TIRAXI, RIO TESORERO
RP 35 TRANSITAR CON EXTREMA PRECAUCION, FRENTE A POSIBLES CRECIDAS EN CRUCES: ARROYO LA CALERA, ARROYO SECO (CAMPO PUESTO), ARROYO CHIJRA DE OCLOYAS
RP 43 ENTRE LOC. DE LA OVEJERIA Y LOS LAPACHOS TRANSITO CON PRECAUCION POR LODO EN CALZADA
RP 61 PUENTE RIO PERICO TRANSITO CON PRECAUCIÓN FRENTE A POSIBLES CRECIDAS EN CRUCES.
ZONA DE YUNGAS
RP 1 TRANSITAR CON PRECAUCIÓN, LA CALZADA SE ENCUENTRA CON ARENA POR DESBORDE DE ALCANTARILLA ALTURA KM 83 PRÓXIMO AL PIQUETE. CALZADA DETERIORADA CON PRESENCIA DE BACHES POR SECTORES (EL NIDO, EL PIQUETE, EL PALMAR, SALADILLO, LAGUNA SAN MIGUEL, LA QUINTA Y PUESTO EL CAMPO.
RP 19 PRECAUCIÓN ANTE POSIBLE CRECIDA DE RIO COLORADO Y ARROYO MADREJON. NO TRANSITAR EN DIAS DE LLUVIAS POR CRECIDAS EN CRUCES: RIO COLORADO, ARROYO MADREJON, ARROYO LAS ANIMAS, RIO LEDESMA, RIO NORMENTA Y RIO LA CANDELARIA.
RP 56 TRANSITAR CON PRECAUCION, CALZADA DETERIORADA CON PRESENCIA DE BACHES (LA MENDIETA – EMPALME RUTA PROVINCIAL Nº 20)
RP 84 TRANSITAR CON PRECAUCION, TRAMO RUTA PROVINCIAL Nº 1 CAIMANCITO, NO TRANSITAR EN DIAS DE LLUVIAS POR CRECIDAS EN CRUCES: ARROYO LAS LAJITAS Y ARROYO ZANJON SECO.
ZONA DE PUNA
RP 7 TRAMO EMPALME RUTA 9 – EMPALME RUTA 11 (POR DESBORDE DEL RÍO MIRAFLORES. SE CIRCULA POR UNA VARIANTE CON INGRESO POR RUTA 9 PARA LUEGO RETOMAR LA RUTA 7 A LA ALTURA DEL GAUCHITO GIL).
RP 70 TRANSITAR CON MUCHA PRECAUCION FRENTE A POSIBLES CRECIDAS EN CRUCES: RIOS ROSARIO DE SUSQUES.
RP 70A DESDE EMPALME CON RN 52 HACIA CAUCHARI CON PRECACION.
ZONAS DE DERRUMBES (ABRA EL JAPONES), CON EXTREMA PRECAUCION.
RP 70B DESDE EMPALME CON RN 52 HACIA CATUA CON PRECACION.
EXTREMA PRECAUCIÓN POR COTE A 14 KM DE EMPALME RN 52- ZONA EL PORVENIR, ACCESO PLANTA FOTOVOLTAICA CAUCHARI.
RP 71 TRAMO MUÑAYOC – PAN DE AZÚCAR (POR CRECIDA DEL RIO CINCEL).
RP 74 TRANSITAR CON MUCHA PRECAUCION FRENTE A POSIBLES CRECIDAS EN CRUCES: RIO DONCELLAS.
RP 75 TRANSITAR CON MUCHA PRECAUCION FRENTE A POSIBLES CRECIDAS EN CRUCES: RIO LAS BURRAS.
RP 87 TRAMO CIENEGUILLAS – CASIRA (POR CRECIDA DEL RIO SANTA CATALINA Y ARROYOS).