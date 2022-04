Grammy 2022: todos los ganadores de la 64° edición

Una verdadera fiesta se vivió durante la 64° edición de los premios Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Aunque los galardones quedaron a un lado ante las excelentes performances que brindaron algunos de los nominados durante toda la noche, no faltaron algunas sorpresas entre los ganadores.

Olivia Rodrigo fue la gran revelación de la noche y Silk Sonic se llevó dos de los premios más importantes. En tanto, “We Are”, de Jon Batiste, fue elegido Álbum del año. Conocé todos los ganadores:

La lista con todos los ganadores de los Premios Grammy 2022

Mejor álbum del año

SOUR – Olivia Rodrigo

Planet Her – Doja Cat

Evermore – Taylor Swift

Love For Sale -Tony Bennet y Lady Gaga

Justice – Justin Bieber

Happier than ever – Billie Eilish

Back of My Mind – H. E. R

We Are – Jon Batiste

MONTERO – Lil Nas X

DONDA – Kanye West

Canción del año

Bad Habits

A Beautiful Noise

Drivers License

Fight For You

Happier Than Ever

Leave the Door Open (Ganador)

Kiss Me More

MONTERO (Call Me By Your Name)

Peaches

Right On Me

Grabación del año

“I Still Have Faith In You” — ABBA

“Freedom” — Jon Batiste

“I Get A Kick Out Of You” — Tony Bennett & Lady Gaga

“Peaches” — Justin Bieber Featuring Daniel Caesar & Giveon

“Right On Time” — Brandi Carlile

“Kiss Me More” — Doja Cat Featuring SZA

“Happier Than Ever” — Billie Eilish

“Montero” (Call Me By Your Name) — Lil Nas X

“drivers license” — Olivia Rodrigo

“Leave The Door Open” — Silk Sonic (Ganador)

Mejor artista nuevo

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo (Ganador)

Saweetie

Mejor canción de pop de grupo o colaboración

Butter – BTS

Higher Power – Coldplay

I Get A Kick Out Of You – Tony Bennet y Lady Gaga

Kiss Me More – Doja Cat y SZA

Lonely – Justin Bieber y Benny Blanco

Mejor grabación electrónica

Hero – Afrojack y David Guetta

Loom – Olafur Arnalds

Before – James Blake

Heartbreak – Bonobo & TEEDinosaurs

You Can Do It – Caribouband

Alive – Rufus DuSol

The Business – Tiesto

Mejor interpretación rap

Family Ties – Baby Keem con Kendrick Lamar (Ganador)

Up – Cardi B My Life de J Cole

Way 2 Sexy – Drake y Future

Thot Shit – Megan Thee Stallion

Productor del año no clásico

Jack Antonoff

Roget Chahayed

Hit Boy

Ricki Reed

Mike Elizondo

Mejor álbum urbano latino

El último Tour del Mundo de Bad Bunny

Jose de J Balvin

KG0516 de Karol G

Sin Miedo del amor y otros demonios de Kali Uchis

Afrodisiaco de Rauw Alejandro

Mejor interpretación rap melódica

Need to Know – Doja Cat

pride . is . the . devil – JCole & Lilbaby4PF

INDUSTRY BABY – de LilNasX & Jack Harlow

WUSYANAME – Tyler The creator, YoungBoy Never Broke Again & Tydollasign

Hurricane – Kanye West, The Weeknd & Lil Baby

Mejor álbum rap

The Off-Season – J.Cole

Certified Lover Boy – Drake

King’s Disease II – Nasir Jones

Call Me If You Get Lost – Tyler, the creator

Donda – Kany West

Mejor canción rap

Bath Salts – DMX, Jay Z, Nasir Jones

Best Friends – Saweetie y Doja Cat

Family Ties – Baby Keem y Kendrick Lamar

Jail – Kanye West y Jay Z

My Life – J. Cole, 21 Savage, Morray

Mejor álbum pop latino

Vértigo – Pablo Alborán

Mis amores – Paula Arenas

Hecho a la antigua – Ricardo Arjona

Mis Manos – Camilo

Mendó – Alex Cuba (Ganador)

Revelación – Selena Gómez

Mejor álbum de música urbana latina

Afrodisiaco – Rauw Alejandro

El último Tour del mundo – Bud Bunny

JOSE – J Balvin

KG0516 – Karol G

Sin miedo (del amor y otros demonios) – Kali Uchis

Mejor álbum de música latina alternativa

Deja – Bomba Estéreo

Mira lo que me hiciste hacer – Diamante Electric

Origen – Juanes

Calambre – Nathy Peluso

El Madrileño – C. Tangana

Sonidos de Kármatica Resonancia – Zoe

Mejor videoclip

Shot In the Dark – ACDC

Freedom – Jon Batiste

I Get A Kick Out of You – Tonny Bennet y Lady Gaga

Peaches – Justin Bieber, Daniel Caesar y Giveon

Happier Than Ever – Billie Eilish

MONTERO (Call Me By Your Name) – Lil Nas X

good 4 u – Olivia Rodrigo

Pop Solo Performance

Anyone – Justin Bieber

Right On Time – Brandi Carlile

Happier Than Ever – Billie Eilish

Positions – Ariana Grande

Driver License – Olivia Rodrigo

Mejor Álbum Alternativo

Daddy’s Home – St. Vincent

Shore – Fleet Foxes

If I Can’t Have Love, I Want Power – Halsey

Jubilee – Japanese Breakfast

Collapsed In Sunbeams – Arlo Parks

Mejor álbum rap

The Off-Season — J. Cole

Certified Lover Boy — Drake

King’s Disease II — Nas

Call Me If You Get Lost — Tyler, The Creator

Donda — Kanye West

Mejor canción country

“Better Than We Found It” — Jessie Jo Dillon, Maren Morris, Jimmy Robbins & Laura Veltz, songwriters (Maren Morris)

“camera roll” — Ian Fitchuk, Kacey Musgraves & Daniel Tashian, songwriters (Kacey Musgraves)

“Cold” — Dave Cobb, J.T. Cure, Derek Mixon & Chris Stapleton, songwriters (Chris Stapleton)

“Country Again” — Zach Crowell, Ashley Gorley & Thomas Rhett, songwriters (Thomas Rhett)

“Fancy Like” — Cameron Bartolini, Walker Hayes, Josh Jenkins & Shane Stevens, songwriters (Walker Hayes)

“Remember Her Name” — Mickey Guyton, Blake Hubbard, Jarrod Ingram &Parker Welling, songwriters (Mickey Guyton)

Interpretación Country en solitario

Forever After All – Luke Combs

Remember Her Name – Mickey Guyton

All I Do Is Drive – Jason Isbell

Camera Roll – Kacey Musgraves

You Should Probably Leave – Chris Stapleton

Duo Country/Presentación grupal

If I Didn’t Love You – Jason Aldean yCarrie Underwood

Younger Me – Brothers Osborne

Glad You Exist – Dan + Shay

Chasing After You – Ryan Hurd y Maren Morris

Drunk (And I Don’t Wanna Go Home) – Elle King y Miranda Lambert

Álbum Country

Skeletons – Brothers Osborne

Remember Her Name – Mickey Guyton

The Marfa Tapes – Miranda Lambert, Jon Randall y Jack Ingram

The Ballad of Dood yJuanita – Sturgill Simpson

Starting Over – Chris Stapleton

Mejor álbum jazz vocal

Generations — The Baylor Project

SuperBlue — Kurt Elling & Charlie Hunter

Time Traveler — Nnenna Freelon

Flor — Gretchen Parlato

Songwrights Apothecary Lab — Esperanza Spalding

Mejor álbum de góspel

Changing Your Story — Jekalyn Carr

Royalty: Live At The Ryman — Tasha Cobbs Leonard

Jubilee: Juneteenth Edition — Maverick City Music

Jonny x Mali: Live In LA — Jonathan McReynolds & Mali Music

Believe For It — CeCe Winans