El curioso tuit de Gerardo Morales a Elon Musk: “Hola Elon, soy Gerardo”

El gobernador de la provincia, Gerardo Morales, le envió un curioso tuit al empresario Elon Musk, cuando éste último se quejó a través de un tuit por el elevado precio que alcanzó el litio.

El pasado viernes, el empresario reconocido a nivel mundial, Elon Musk disparó un fuerte tuit repudiando el elevado precio del litio cuando aseguró: «¡El precio del litio ha llegado a niveles de locura! Tesla podría tener que ingresar a la minería y la refinación directamente a escala, a menos que mejoren los costos. No hay escasez del elemento en sí, ya que el litio se encuentra en casi todas partes de la Tierra, pero el ritmo de extracción/refinamiento es lento».

Price of lithium has gone to insane levels! Tesla might actually have to get into the mining & refining directly at scale, unless costs improve.

There is no shortage of the element itself, as lithium is almost everywhere on Earth, but pace of extraction/refinement is slow.

— Elon Musk (@elonmusk) April 8, 2022