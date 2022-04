Rizzotti, Moisés y Vilca en Detrás de las Noticias: polémicas y consensos

Los diputados nacionales por Jujuy Jorge Rizzotti, Carolina Moisés y Alejandro Vilca participaron de la primera emisión de la nueva temporada de Detrás de las Noticias, el programa de análisis de la realidad local y nacional de Canal 7 de Jujuy conducido por Guillermo Jenefes y Claudia Figueroa.

En un picante intercambio, los legisladores pertenecientes a diferentes espacios partidarios se refirieron a la tarea desarrollada en la Cámara baja del Congreso de la Nación, los proyectos que aún están pendientes y polémicas como la protesta social y los cortes de ruta.

JORGE RIZZOTTI

Jorge Rizzotti, diputado nacional por Cambia Jujuy, afirmó que «han sido dos años duros por falta de sesiones presenciales y de comisiones que se están regularizando», dado que aún no se resolvió la conformación de todas a pesar de que inició el período de sesiones ordinarias el pasado 1° de marzo.

«Me toca el rol de ser representante de un partido de la oposición en la Nación y del oficialismo en la provincia«, expresó el legislador en cuanto a su posición. «En la provincia mas allá de las diferencias con el proyecto nacional necesitamos trabajar con la Nación, no puede ser la actitud caprichosa del gobernador de poner el pueblo en enfrentamiento y que no lleguen recursos nacionales», planteó.

El exministro de Infraestructura resaltó que la agenda que el Gobierno nacional postuló el año pasado contiene los ejes que en Jujuy se abordan desde tiempo atrás. «Las energías renovables, el cannabis medicinal, la electromovilidad y tratamiento de los residuos es la agenda que se lleva adelante desde 2015 y somos los que más avanzamos», aseguró.

En ese sentido, Rizzotti sostuvo que a nivel país no fue posible generar un gran avance en cuanto a legislaciones vinculadas a esas temáticas a excepción de la normativa relacionada a la producción de cannabis.

«Además de los temas nacionales, venimos trabajando en poder acompañar a sectores de la producción jujeña que no tienen acompañamiento nacional«, señaló el diputado y afirmó que es imperioso que «Nación tenga políticas de acompañamientos regionales», por ejemplo para el desarrollo de los emprendimientos vinculados a la explotación del litio.

Sobre los cuestionamientos relativos a la planta solar de Cauchari, la calificó como «un gran polo de desarrollo más allá de lo que representa enérgicamente, ya que había pleno empleo en la Puna».

«La provincia hoy no tiene deuda por incumplimiento de pago. Cauchari genera 300 megas para el interconectado nacional. Y con la venta de la energía no sólo vamos a pagar el crédito: producimos energía para que los jujeños tengamos escuelas nuevas», recalcó.

En lo relativo a la discusión sobre los cortes de calles y acampes, el diputado nacional consideró que «una cosa es la protesta y otra es la violencia. En Jujuy se puede protestar, hay marchas todas las semanas en la plaza. Es el respeto de los derechos lo que se está planteando en la Nación».

Asimismo, expuso que «los planes sociales son el negocio de algunos», y en esa línea afirmó: «no desconozco la situación difícil que pasan miles de familias, pero tenemos que tener reglas y tener un horizonte para transformar el plan social en algo productivo».

«En Jujuy hemos recuperado la paz que nos costó a todos los jujeños. Me tocó terminar viviendas que nunca se habían iniciado. Había vivos que son políticos que están presos que se llevaban la plata y nos cortaban la plaza», afirmó.

«El cambio ha sido notable, hay muchas cosas por hacer, con la mayor responsabilidad posible. Ojalá que podamos en un momento tener menos diferencias y mas coincidencias, y que eso genere bienestar», planteó por último.

CAROLINA MOISÉS

Carolina Moisés, diputada del Frente de Todos, se refirió al trabajo que lleva adelante en el Congreso. “Estamos trabajando con mucha intensidad, tuvimos una etapa delicada hace una semanas con el tratamiento de la deuda externa argentina”, introdujo la legisladora.

Por otra parte, Moisés se refirió a la Ley de Alquileres que ingresó a debate para conseguir algunas modificaciones en torno a algunas cláusulas. “Esto aqueja a muchos jujeños, es una legislación que ha resultado muy lejos de ser una solución, es más bien un multiplicador de problemas”, afirmó. En este sentido, la diputada dio a conocer que mantuvo encuentros con parte del sector inmobiliario para poder acercarse a una respuesta.

La diputada del Frente de Todos comentó también que llevan adelante un trabajo para poder poner en valor la figura del General Arias. “Queremos valorar a esta figura y que sea registrada como uno de nuestras héroes argentinos”, sintetizó. Además, Moisés comentó que avanzan con líneas de gestión con dependencias nacionales con el objetivo de que esos beneficios se apliquen en Jujuy.

Por otra parte, la legisladora expuso la importancia de «construir un país que supere las diferencias, donde el pueblo viva dignamente y en libertad«. Asimismo, consideró que es preciso «mirar el futuro de Jujuy de manera equilibrada, no con concentración de la riqueza ni con una idealización».

«No podemos seguir mirándonos para echarnos culpas. Con la deuda quisimos encaminar a una solución. Miremos para adelante ordenando el presente y pensando en un futuro equilibrado con redistribución de la riqueza. En Jujuy hay muchísimas cuentas pendientes y muchas fortalezas en cada pueblo y cada barrio», apuntó.

ALEJANDRO VILCA

El diputado nacional por el Frente de Izquierda habló sobre la importancia que significó para él llegar al Congreso de la Nación.

“Fue importante representar a la Izquierda por Jujuy en el Congreso. Tengo un gran equipo, nuestra agenda siempre fue la agenda del pueblo trabajador y no podemos hacernos de un lado de la realidad que está pasando el país, no podemos ignorar la pobreza, la desocupación, la inflación por eso todo el bloque tratamos de difundir esta situación que en los grandes medios nacionales no se ve”, indicó Vilca sobre los problemas que atraviesa el país.

Vilca aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no se debió haber firmado y fue un gran debate que se dio en el Congreso “porque hay un problema de que la crisis que hoy atraviesa el país no la generó el pueblo, sino la generó diferentes gobiernos”.

El referente de la Izquierda manifestó que quien endeudó el último préstamo fue Mauricio Macri. “Muchos diputados en la comisiones decían que era un fraude ya que la deuda no lo paga el funcionario, lo paga el pueblo trabajador”.

Sostuvo que en el acuerdo se van a ver las jubilaciones especiales que cobran los docentes. Además, refiriéndose al FMI dijo que “sabía que iba a dar un gran préstamo pero además sabía que iba a tener endeudado el país y al gobierno de Alberto Fernández y al que vendrá, es un préstamo para pagar a otro préstamo».

Uno de los pedidos que manifiesta el Frente de Izquierda es “el desconocimiento”. A su vez solicitan “la nacionalización de la banca del comercio que es cuando se exporta en dólar y pone en precio en dólar y se tomó medidas como nacionalizar las empresas de servicio”.

Siguiendo lo misma línea, indicó que piden un salario que cubra el costo de la canasta familiar y “sea móvil según el índice inflacionario de cada mes”.

Sobre los proyectos que presentaron en el Congreso, Vilca comentó que uno de ellos es “la ley de Propiedad Comunitaria Indígena que es un proyecto histórico” en el cual tiene su origen desde que el gobierno nacional “deja manos libres a las multinacionales que están saqueando nuestro recurso naturales, en la Puna, Sur para pagar al Fondo”.

“Primero hay que reconocer a las comunidades y muchos comuneros nos escriben que comentando que se meten en su territorio y hay que reconocerlos”, especificó

“Ahora presentamos un proyecto de ley interzafra, para los trabajadores rurales, tabaco, citrus, ingenio. Hay una situación que muchos trabajadores pierden contra la inflación, queremos poner a disposición este proyecto”, sostuvo.

El diputado manifestó que “el gobierno de Jujuy fue uno de los más colaboradores con Alberto Fernández”.

“El PJK le colabora a Morales votando todos sus proyectos y el gobernador es el principal gobernador que apoya a Fernández”, ratificó.

Sobre la idea de quitar los subsidios de las organizaciones sociales, Vilca aseguró que “hay una política nacional de estigmatizar la protesta social. Del gobierno nacional lo vimos al ministro Zabaleta que los trata de extorsionadores y Morales redobla al apuesta y judicializa la protesta social pero el problema es que la única manera que ellos entienden que el ajuste puede pasar es con represión”.

El referente explicó las marchas es una medida democrática que tiene el pueblo trabajador de pelear por sus derechos. “Si una se imagina ir contra la protesta social nunca hubiéramos tenido las ocho horas de trabajo, el día del trabajador” sobre los derechos que se consiguieron al momento de protestar.

“Creemos que es un factor elemental y democrático que se respete el derecho a protesta”, culminó Vilca.