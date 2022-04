Camilo defiende su lugar en la peatonal Belgrano: “El arte callejero es mi ingreso”

Camilo, el reconocido bailarín de la peatonal Belgrano, continúa desplegando acciones de protesta luego de haber sido multado por realizar actuaciones en ese sector del centro capitalino. «De un tiempo a esta parte me andan persiguiendo», aseveró en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

Días pasados el artista realizó una performance representando una crucifixión para denunciar la situación que atraviesa y no descarta nuevas manifestaciones. «Pido por favor que me dejen laburar acá y que me anulen las actas, no estoy en condiciones de pagar», solicitó.

Camilo explicó cómo se sucedieron los hechos. «En septiembre me empezaron a correr, después se solucionó y ahora nuevamente me mandan a hacer un acta el viernes 1 de abril y no me dejan laburar. Los inspectores de la Municipalidad vienen y me dejan una nota o un acta«, relató insistiendo en que no estaba infringiendo ninguna reglamentación cuando lo multaron.

El bailarín explicó que desde el municipio le informaron que no puede «trabajar sin un permiso escrito, que tengo que hacer los trámites para un permiso». El artista inició el proceso para contar con la habilitación pero le manifestaron finalmente que al tener un expediente en Villa Jardín de Reyes no puede acceder a un permiso con exención del pago del canon.

«En Villa Jardín de Reyes laburo con el pelotero y la cama elástica los fines de semana y feriados porque no llego a fin de mes. Hice todos los papeles y tengo un permiso. No puedo tener otro porque tengo un legajo en Reyes», afirmó.

Camilo insistió en que las actas que le labraron son injustas y que continuará en la peatonal defendiendo su espacio. «El arte callejero es mi ingreso. Tomé una medida de fuerza y me crucifiqué la semana pasada, ahora estoy tratando de hacer modo de estatua y en una de esas me empiece encadenar», sostuvo.

Por último, el conocido bailarín hizo hincapié en la necesidad de trabajar en la peatonal dado que es su fuente laboral para sostener a su hijo Christopher, que tiene discapacidad. «Tiene el síndrome de Williams que conlleva numerosas enfermedades, tengo que comprar los medicamentos y debe realizar una dieta especial», argumentó.