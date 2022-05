“Si no se resuelve el desabastecimiento del gasoil, en dos meses nos quedamos sin producto”

Este lunes se transmitió una nueva emisión de «Detrás de las Noticias» conducido por Guillermo Jenefes y Claudia Figueroa.

En esta ocasión hablaron junto a Exequiel Ivacevich, ministro de Producción, Silvia Ficoseco, integrante de la Cámara de Expendedores y Enrique Mulqui, integrante de la Cámara de Transporte; sobre la falta de combustible en la provincia y las consecuencias que trae esta situación en la provincia y en el país.

SILVIA FICOSECO, INTEGRANTE DE LA CÁMARA DE EXPENDEDORES

Ante la pregunta de Claudia Figueroa sobre el motivo del faltante de gasoil en la provincia, Ficoseco indicó que «las petroleras están entregando un 30% menos de lo que veían entregando normalmente, ese es el primer factor y el segundo factor es el sobreprecio que colocan las petroleras a la venta mayorista del combustible. La venta mayorista está un 35% más caro en precio del combustible, por lo tanto esa venta mayorista se está volcando a los surtidores y genera el faltante que tenemos de producto»

Sobre la falta de combustible, la invitada detalló que este factor genera en la gente «desesperación» y provoca que «haya más faltante. La gente cuando sabe que va a faltar compra por previsión, esto aumenta la demanda y genera más faltante, en esta situación estamos en este momento«.

«Tenemos que saber que en Argentina no todo el combustible que se produce es de acá sino que se importa producto y ninguna de las petroleras están dispuestas a comprar un producto más caro de lo que se puede vender en el marcado», informó la integrante sobre el motivo por que no se puede solucionar esa problemática, por lo que se genera esta situación. «Hasta el momento no hay decisión política de importar el producto», aclaró.

«El producto que va a tener grandes faltantes si no se resuelve el conflicto, es el gasoil premium que no producimos y casi todo es importado», aclaró y anunció que «las petroleras me anunciaban que si no se resuelve el conflicto, en dos meses nos quedamos sin producto».

«Otro factor que agravó la situación es el congelamiento de precio. En el transcurso de este año subió un 32% y la inflación es un 60% y pasa todo lo que no tiene que pasar, tenemos el precio más bajo del mercado, una inflación que nos sobrepasa y no tenemos producto, se necesita una urgente solución al problema», sotuvo.

«Con la nafta no hay inconvenientes, tenemos provision el problema ahora es especificamente con el gasoil», resaltó Ficoseco sobre los inconvenientes que están teniendo en los últimos días.

EXEQUIEL IVACEVICH, MINISTRO DE PRODUCCIÓN

Sobre el motivo de que las petroleras entregan solo el 30%, manifestó que «tuvimos una entrevista con Darío Martínez, el secretario de Energía que fue una consecuencia del planteo que generó el gobernador en el marco del encuentro del Norte Grande. Alfredo Gonzalez el presidente de la Cámara nos comentó que en el mes de marzo habían sufrido un recorte del 30% y se agravó al mes siguiente con un recorte del 50%. Era un problema temporario de otras empresas comercializadoras y había una demanda record en la cosecha gruesa de la zona centro con lo cual, como estaban en cosecha gruesa, lo iban regularizar con el tiempo», detalló Ivacevich.

«Pedimos formalmente tanto a la Secretaría de Energía como YPF que se garantice el abastecimiento porque no solamente es volver a los cupos originales sino generar un adicional» sostuvo el ministro pidiendo una solución.

«El atraso en el precio generó que tengamos el valor más barato que Paraguay, Chile y Brasil y provoca que el transporte internacional demande mucho combustible adicionalmente al combustible que requerimos los argentinos y genera presión», ratificó

ENRIQUE MULQUI, INTEGRANTE DE LA CÁMARA DE TRANSPORTE

«Los transportes tenemos tres problemas: en primer lugar damos un servicio esencial por lo que sí o sí tenemos que salir a la calle, segundo no tenemos combustible y tercero no tenemos precio. Los precios son distintos en todas las bocas de expendio y me parece que una de las soluciones es controlar la zona de frontera de pasada que cargan cantidades importantes», fundamentó.

A su vez, indicó que se encuentran en el día a día sobre el faltante del combustible. «Buscamos el combustible en los surtidores, hablando con los mayoristas y todas las empresas estamos muy complicadas», detalló además de mencionar que sufren otros problemas como «las conversaciones tarifarias, subsidios mal llamados, entre otros».