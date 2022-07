Comercios de Jujuy: “No queda otra que vender, muchas veces a pérdida”

Los cambios en el Ministerio de Economía de la Nación y la consecuente disparada del dólar generaron especulaciones, aumentos de precios y, sobre todo, incertidumbre y preocupación. «Realmente estamos en un momento en el cual no sabemos para dónde salir corriendo«, afirmó al respecto la presidenta de la Cámara de Comercio de Jujuy, Claudia Armata.

«Estamos con una incertidumbre muy grande, no tenemos precio para vender la mercadería, los proveedores no nos mandan listas nuevas. Se preocupan por cuidar sus espaldas y si vendemos nuestra mercadería mejor para ellos porque después tenemos que reponer, no les importa mucho enviarnos una lista nueva en corto tiempo», explicó en diálogo con AM630.

«Están viendo cómo se van manejar con el aumento del dólar, de cuánto van a ser los aumentos y mientras tanto tenemos que seguir vendiendo, no podemos cerrar los comercios«, planteó Armata y sostuvo: «tenemos que atender a nuestro público, muchos de los comercios trabajan con mercadería de estacionalidad, o sea que si no la venden ahora en julio muchas veces no la pueden vender».

La referente del sector comercial aseveró que «no queda otra más que vender muchas veces a pérdida«. En ese sentido afirmó que «son pocos los que decidieron cerrar, la mayoría tiene compromisos asumidos para cumplir, tenemos que pagar sueldos, alquileres e impuestos, no podemos darnos el lujo de no vender, así que muchos están vendiendo sabiendo que quizás con eso no van a poner reponer su mercadería».

«Hay muchos comercios que trabajamos con marcas oficiales y tenemos que seguir las listas de precios, tenemos que esperar las nuevas listas para aumentar el producto. El resto va tratando de cubrirse las espaldas y no descapitalizarse, algunos puede ser que hayan comenzado a aumentar un poco», planteó.

Reflexionando sobre la coyuntura, Armata consideró «que no es momento para nada ni para remarcar ni para vender ni para comprar: creo que hay que esperar».