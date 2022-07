Suba de precios y ventas suspendidas: la incertidumbre golpea a los comercios de Jujuy

La incertidumbre en el rumbo de la economía del país y la especulación de algunos sectores tras la renuncia del ministro Guzmán y la asunción de Silvina Batakis provocó la suba del precio del dólar, que a su vez repercutió principalmente en los mercados que trabajan con productos importados.

Comercios de todo el país, y Jujuy no es la excepción, suspendieron sus ventas ante la incertidumbre por no saber a qué precio vender sus productos para obtener un margen de ganancia que les permita luego reponer el stock.

A su vez los proveedores suspendieron desde la semana pasada los pedidos hasta que se normalicen los mercados y puedan saber a qué precio vender la mercadería.

“Estamos complicados porque la mayoría de nuestras fábricas están con las ventas cerradas sin saber el costo de los productos”, explicó a nuestro medio Carlos Peroni, propietario de una negocio de venta de artículos para instalaciones eléctricas ubicado en el centro de la ciudad. Si bien no suspendió la venta al público, sí decidió cancelar las promociones y descuentos que tenía vigentes.

Explicó que el mayor inconveniente se presenta con las operaciones comerciales más importantes. “Las estamos analizando en la medida que conseguimos respuesta de los proveedores respecto al costo que vamos a tener”, señaló.

Aseguró a su vez que “el aumento ya está materializado” y detalló que algunos proveedores están enviando listas de precios con entre un 10 y un 20% de aumento. “El que no aumentó no vende, y eso es peor, porque la economía tiene que seguir funcionando, la gente necesita los productos y no sabemos cuál va a ser el costo”, indicó.

Peroni resaltó que a pesar de la incertidumbre, “el cliente sí está llegando al mostrador”. “Compran cosas chicas más sencillas de vender que tenemos en stock”, señaló. Explicó en ese sentido que “el problema está en la industria, en la minería y en obras importantes con volúmenes grandes”.

“Uno por ahí no tiene toda la mercadería entonces tenés que salir a comprar y no conseguís. Se agrava además porque al estar restringida la importación hay faltante de productos y eso hace que el que lo tenga lo cobre más caro”, analizó. “La incertidumbre hace que los productos suban sólos por la falta de disponibilidad”, aseguró.

“NO SABEMOS QUÉ PRECIO DECIRLE A LOS CLIENTES”

Bárbara Quispe maneja un local de venta de productos electrónicos en el centro de la capital. Cargadores para celulares, cables USB y controles remoto son los productos que más se venden pero ante la incertidumbre reinante tuvieron que suspender por momentos la venta para remarcar los precios entre un 10 y 20%.

“Con la suba del dólar tuvimos que subir los precios sino no vamos a recuperar lo que ya invertimos para poder comprar lo mismo”, explicó.

La comerciante resaltó que la mayoría de los productos que vende son importados y señaló que “algunos proveedores suspendieron los pedidos porque están especulando con los precios”. “Eso nos afectó porque no sabemos qué precio decirle a los clientes”, remarcó.

“Esperemos que el dólar no se vaya tanto, si no vamos a tener que volver a subir los precios para que la pérdida no sea tan grande”, se lamentó.