Femicidio de la médica jujeña en Tierra del Fuego: “Me enteré por los diarios de la muerte de mi hermana”

El aberrante crimen que se conoció en las últimas horas de la médica jujeña, María Alejandra Accetti de 52 años de edad, conmociona a toda la comunidad. Por el momento se encuentra detenida la actual pareja al ser considero el presunto autor del femicidio.

En dialogo exclusivo con La Mejor Mañana de AM630 – LW8, el único hermano de la víctima, José María Soria dijo: “Nosotros nos enteramos lo de mi hermana por los diarios y la radio de Ushuaia que comenzaron a llamarme y a comentarme las cosas”.

Momento en que la familia de Alejandra toma conocimiento del femicidio

José María explicó cómo se enteró del crimen de su hermana. “El lunes a la noche alrededor de las 21 horas llama la pareja de mi hermana, el que está actualmente detenido, avisando que él llegaba de trabajar y la encontró a mi hermana tirada boca abajo, pero nunca nos dio razón de en qué parte de la casa la había encontrado”.

Cabe destacar que José Sebastián Cortez Toranzo, de 37 años de edad también oriundo de Jujuy, es el sujeto que se encuentra actualmente detenido.

Siguiendo el relato, Soria detalló: “Primeramente nos dijo ‘parece que está muerta Alejandra, pero voy a llamar al SAME, pero creo que tiene hipotermia. Enseguida te llamo y te aviso qué es lo que pasa’ fue todo lo que supimos”.

Y agregó: “En primer lugar, el Juez y el Fiscal intervinientes hasta el día de hoy nunca nos llamaron avisando que mi hermana falleció. Nosotros nos enteramos después por los diarios y la radio de Ushuaia que comenzaron a llamarme y a comentarme las cosas”.

La tragedia vuelve a golpear a la familia de Alejandra

En otro tramo de la entrevista, el hermano de Alejandra indicó que la tragedia volvió a golpear a la familia ya que su hermana “tenía una hija, pero hace bastantes años tomó la decisión de tirarse del puente Paraguay (de San Salvador de Jujuy) porque también sufría de violencia de género”.

Un pasado marcado por la violencia de género

José María también explicó por qué Alejandra no se encontraba en la provincia de Jujuy y aseguró: “Mi hermana se fue de acá de San Salvador de Jujuy porque sufría violencia de género con la primer pareja. Ella se fue primero al Rincón de los Sauces, esta ex pareja iba ahí a molestarla y después se fue a Ushuaia”.

“A simple vista era re tranquilo humilde, buena gente”

Con respecto a la actual pareja de su hermana, sujeto que se encuentra detenido, José María indicó: “Ahora se había juntado con este chico, que lo conocíamos desde hace cuatro años atrás, pero técnicamente la Justicia está diciendo que él es el culpable”.

“Nunca lo vimos que fuera con esos rasgos psicóticos para matar a una persona. Él estuvo en mi casa compartiendo con mi familia, mis hijos, mi mamá. Vos lo mirabas y a simple vista era re tranquilo humilde, buena gente”, comentó el hermano de la víctima a La Mejor Mañana.

Y aseguró: “Es algo muy duro para mi mamá porque ya perdió una nieta, ahora pierde la hija y solamente quedo yo”. Además dijo: “Mi hermana todos los fines de semana la llamaba a mi mamá y se ponían a charlar horas y horas, pero nunca nos dijo ni nos comentó que era maltratada por esta persona que está detenida ahora”.

Qué se sabe hasta el momento del aberrante femicidio de la médica jujeña

En torno a la investigación que inició este último lunes, José María detalló: “A mi hermana le hicieron la autopsia post mortem. Le han encontrado cortes a la altura de la rodilla y lo que cree el Juez interviniente es, que el cuerpo fue sembrado en el chiquero de los chanchos porque ella criaba animalitos”.

Luego continuó: “Esto lo sé por los de Criminalística que fueron los únicos que me llamaron y me preguntaron si yo era hermano de ella”. Y agregó: “Al parecer a mi hermana no la mataron en el lugar, sembraron el cuerpo en su casa y aparentemente quisieron trozarla para hacerla desaparecer”.

Hallazgo del cuerpo de María Alejandra Accetti

En este sentido, el único hermano de Alejandra indicó: “A mi hermana la encuentran muerta el día lunes acerca de las 22 horas y según las pericias, indican que llevaba muerta 12 horas”.

Finalmente José Mará volvió a resaltar: “Hasta ahora ni una circular de la policía diciendo que falleció mi hermana. Estamos en cero. No sabemos si mi hermana tenía obra social, no sabemos nada. No me llamaron, solo me llamaron desde una radio de Ushuaia. Hay un hermetismo total, no te avisan nada, es como si hubiera muerto un perro”.

Entrevista exclusiva con José María, hermano de Alejandra