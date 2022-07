Los comerciantes de La Quiaca sufren las consecuencias de la especulación de precios

Este viernes el dólar blue llegó a su pico máximo y alcanzó los $350. Como consecuencia, muchos comercios continúan con la especulación y la remarcación de precios.

María Villa, una comerciante mayorista de la ciudad de La Quiaca aseguró a Canal 7: «la situación del comercio está terrible, no se puede comprar y tampoco vender, no hay stock de mercadería. Es lamentable todo lo que pasa en el país debido al dólar» y recalcó que la gente de Bolivia viene y compra todo al resultarles muy económico.

Villa ratificó que a cada momento remarcan los precios de los productos. «Un día vendemos a un precio, más tarde a otro precio y al otro día tenemos que vender mucho más porque no podemos reponer la mercadería», sostuvo. Detalló que para no perder «hay que vender la mercadería enseguida y no mantener el dinero».

Walter Cadena, otro comerciante mayorista destacó que actualmente «están desabastecidos de mercadería» porque desde fábrica no quieren vender por la especulación que existe en el sector económico «si se van a mantener, subir o bajar los precios».

Walter fundamentó que no pueden aumentar los productos al igual que el dólar porque la canasta familiar que en el mes de junio rondó los $108 mil, no llega a cubrir los gastos actuales y su variación diaria. «El dólar ya subió 20 puntos y vos no podes subir un 7% porque el dólar subió, por lo tanto no hay una variación estipulada de los aumentos marcados».