Preocupación en el sector rural de Jujuy: “El productor no puede seguir arriesgando”

«El cambio de ministros es una incertidumbre muy grande», planteó el presidente de la Sociedad Rural de Jujuy, Fernando Cásares, tras la confirmación de que Sergio Massa asumirá como «superministro» haciéndose cargo de Economía, Producción y Agricultura.

«Una semana atrás la ministra viajó a Estados Unidos a ver nuevas líneas de crédito y para estabilizar la hiperinflación que tenemos, en el transcurso de ese viaje, no había llegado a aterrizar y se da con que no está en el Ministerio», planteó en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

Casares sostuvo que «todo esto genera un descontento en todo el sector productivo y la economía del país«. En ese sentido, hizo mención al «dólar soja», la estrategia que impulsó el Estado para que los exportadores puedan liquidar la cosecha con un procedimiento diferencial.

«Están hablado de un dólar soja de $160 o $170 cuando el productor sale a comprar insumos a un dólar blue de $316 o $320, no sabés cómo va a cerrar y cómo va a ser la apertura el lunes», expuso y sumó: «no sabemos cómo queda conformado este megaministerio que están haciendo».

El referente de la Sociedad Rural en Jujuy consideró que es lógico que se protejan los intereses del campo a la espera de las mejores posibilidades de venta. Casares afirmó que las liquidaciones en la actualidad se realizan a un dólar de 87 pesos y la cotización del paralelo es casi el cuádruple.

«A la diferencia la pone el productor, no la pone el Estado«, aseveró y agregó que «no tenemos línea de crédito, vas a comprar cubiertas y no hay repuestos, no hay fertilizantes, hay escasez de combustible y el productor no puede seguir arriesgando».

Casares sostuvo que se trata de variables que son ajenas a los productores y que a ellas se suma la problemática de las retenciones y también que en el Noroeste argentino desde hace 3 años existen inconvenientes por la sequía.

Sobre la situación económica del país, el presidente de la Sociedad Rural en Jujuy afirmó: «ni el campo ni el industrial es el culpable, sino el Gobierno por no manejar políticas claras, no generar confianza a los sectores productores y generar descontento; que gente de afuera no pueda invertir y aportar al país».

