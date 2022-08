Quedó inaugurado el Colegio Secundario Nº 39 de Campo Verde

En la inauguración del nuevo establecimiento educativo estuvieron presentes autoridades provinciales y la comunidad en general y vecinos del barrio Campo Verde.

En tanto el Gobernador de la provincia, Gerardo Morales, fue el encardo de destapar la placa del Secundario Nº 39 junto al Vicegobernador, la Ministra de Educación y el Intendente capitalino.

Leer más: Morales inaugurará este miércoles el edificio del Secundario 39 de Campo Verde

El director de la institución, Paulo Arias, fue el primero en pronunciar unas palabras y expresó: “Este acto renueva nuestro compromiso con la educación, el deseo de acompañar a los jóvenes. La escuela es el lugar de encuentro y nunca va en contraposición con la familia”.

Luego agregó: “Este cambio de localización de la escuela sorprendió a los docentes como así también a la comunidad del barrio. A veces el cambio nos produce temor y ojalá estos dos años de incertidumbre que vivimos, nos haya enseñado que el cambio también es sinónimo de oportunidad”.

A su turno, la Ministra de Educación de Jujuy, María Teresa Bovi dijo: “Hoy es un día especial. Hacemos entrega de este edificio que hoy funciona en Los Blancos. Estamos entregando esta escuela que no querían que se hiciera. No porque no importa una cancha de futbol, claro que importa el deporte, pero acá hay un bien común y supremo que está por encima de todo y es la educación pública. La escuela es el templo para cultivar el alma, espíritu, ciencia, valores y seguir aprendiendo”.

Más adelante indicó: “Entendemos a los vecinos que querían su cancha de futbol, pero habían intereses por detrás que no tenían que ver con los vecinos y que no les importó a quienes estaban perjudicando y era a nuestros estudiantes y las escuelas son sagradas, no se toman. A la escuela se viene a estudiar”.

Luego el intendente capitalino, Raúl Jorge pronunció: “Estoy muy contento con semejante obra que era tan necesaria en este lugar. Esa gran distancia de Los Blancos hasta este lugar, generaba la necesidad de contar con un edificio propio”.

Además agregó: “Este espacio va a permitir articular múltiples actividades tan necesarias para la vinculación con la familia. Esa familia que en el momento que se vino a poner la piedra basal y el gobernador con insultos y piedras, lanzaba ese gran desafío”.

“Este es un gobernador que está apostando al futuro y a la educación. Lo del deporte y la cancha tiene solución, la estamos buscando y se la vamos a dar al barrio. Pero conseguir que muchas familias puedan tener acceso y cercanía y a la educación es algo que no tiene precio”.

A su turno el gobernador, Gerardo Morales dijo: “Es un gusto estar aquí reafirmando ideas, principios, acciones, acciones de gobierno. Esto es parte de un proyecto muy importante para la provincia y tiene que ver con la construcción de 258 escuelas que se suman a las 700 que hemos construido durante más de 150 años».

Luego continuó: «El acceso al conocimiento y el acceso a la tecnología también forman parte de este plan y por ello estamos trabajando para que todas las instituciones escolares tengan mayor conectividad y de última generación».

«El componente de formación docente que también ya está en marcha, formando a más de 20 mil docentes en la provincia de Jujuy. Todo este formando parte del Pacto Social por la Educación que hicimos con el pueblo», dijo el Gobernador.

Además indicó: «Para poner en marcha este ambicioso plan, esta ambiciosa inversión, se usó recursos propios que pertenecen a la provincia de Jujuy porque todas estas construcciones e inversiones, las estamos haciendo con al rentan que nos genera la planta solar de Cauchari».

“No fue casual que lleguemos hasta acá a Campo Verde a instalar el segundo establecimiento educativo secundario como dijimos hace un poco más de un año cuando vinimos. Son obras que vamos haciendo sobre desafíos de la comunidad, pero de a poco y paso a paso”.

Inicio de obra e incidentes

“Esta escuela es importante para nosotros como Gobierno y como pueblo”, expresó el gobernador Gerardo Morales en el discurso que dio este mediodía en el marco de la inauguración del nuevo edificio del Secundario Nº39 en el barrio Campo Verde.

El mandatario recordó los incidentes que se registraron en ese lugar cuando un grupo de vecinos se opuso de manera violenta a la construcción del establecimiento en terrenos en donde existía antes una cancha de fútbol.

“En el inicio de obra de este establecimiento se volvió a vivir esa vieja matriz de la violencia y de la corrupción que hemos desterrado para siempre de la provincia de Jujuy”, resaltó Morales.

El gobernador remarcó que en ese entonces “alguien desde su prisión domiciliaria les daba órdenes a los violentos de siempre para que violenten, para que impidan la construcción de una escuela con la consigna retrógrada ‘cancha sí, escuela no’”.

Aseguró que “lograr la inauguración de esta escuela es haber derrotado a la violencia” y afirmó que “vamos a enfrentar a la violencia con la constitución y con la ley, restableciendo y garantizando el orden democrático que hemos logrado para nuestro pueblo, para que podamos vivir en paz”.

Morales afirmó luego que “no hay política pública más importante que poner todo el presupuesto que sea necesario a invertir en educación para nuestro pueblo, porque eso no es sólo pensar en el presente sino apostar al futuro y al progreso como comunidad”.

“Estamos muy orgullosos de haberle torcido el brazo a la violencia y de haber puesto por encima de los violentos principios que son irrenunciables que tienen que ver con la educación pública”, expresó más adelante en su discurso.

“¡Viva la escuela pública, viva la educación pública, viva Campo Verde!”, cerró efusivo el gobernador.