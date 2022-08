Durante el fin de semana se quemaron casi 10 hectáreas en Jujuy y el riesgo de incendios continúa siendo muy alto

Durante el fin de semana, los brigadistas jujeños tuvieron una demandante actividad por diversos focos ígneos que se originaron en la provincia a causa del mal accionar humano. Así lo confirmó Alejandro Cooke, Director de Incendios en Vegetación y Emergencias Ambientales en diálogo con Somos Jujuy.

Además advirtió que el tiempo no nos favorece ya que nos encontramos atravesando la temporada alta de incendios forestales en la provincia. Cabe resaltar que durante el fin de semana, desde la cartera de Ambiente dieron a conocer que el índice de riesgo de incendios para Jujuy es muy alto.

En este contexto, Cooke explicó: “Tenemos un clima muy caliente y con mucho viento norte, lo que predispone mucho para que se inicien los incendios y para que se propaguen muy rápidamente”

Luego agregó: “Hay que tener en cuenta que si salimos al campo y hacemos una poda, no debemos quemarla, no debemos realizar quema de ningún tipo y hay que tener en cuenta que el incendio sabemos dónde empieza, pero no sabemos nunca dónde termina”.

Actuaciones de brigadistas durante el fin de semana

Sólo en la jornada del domingo, en la provincia de Jujuy hubo 8 actuaciones con un total de casi 10 hectáreas incendiadas. El foco ígneo más importante fue el que se dio en la localidad de Yuto donde se perdieron 8 hectáreas de arbustal y pastizal.

Así también, Cooke indicó que asistieron a otros puntos de la provincia donde se habían originado diversos focos ígneos: “Estuvimos en la ciudad de El Carmen, en Ciudad de Nieva, Ciudad Cultural y al costado de la Ruta 9 donde se originaron incendios pequeños”.

Luego Director de Incendios en Vegetación y Emergencias Ambientales aseguró que todos los incendios que se originaron en la jornada del domingo, fueron a causa del hombre: “todos los incendios que tuvimos en el día de ayer fueron provocados antrópicamente, es decir, por el hombre y siempre digo que tengo 62 brigadistas altamente profesionales y 750.000 brigadistas que son los ciudadanos jujeños que si no inician los incendios, no los vamos a tener”.

Pronóstico desalentador

Atravesamos la temporada más crítica en cando incendios forestales en la provincia de Jujuy, a lo que se suman las altas temperaturas detallas por el Servicio Meteorológico Nacional, la falta de lluvias y las condiciones climáticas características del territorio.

En este sentido Cooke indicó: “No tenemos pronóstico de lluvia, tenemos todos estos días y la semana que viene con un pronóstico de altas temperaturas que se va a extender hasta el mes de diciembre. Sabemos que todo el mes de agosto, septiembre y octubre son críticos para nuestra provincia por el tipo de clima que tenemos y el viento norte que no ayuda”

Y finalmente realizó un llamado a la sociedad jujeña: “Hay que salir y hacer las cosas con mucha conciencia, necesitamos que la población haga todas sus actividades con conciencia, no tire los cigarrillos desde el vehículo, no haga quema de podas, no quema basura, no es una época para quemar ningún tipo de cosas”.

¿Qué hacer en caso de ver un incendio de vegetación?

«Si ves un incendio, comunicalo al 911, 100 o 103. También a la Base Central de El Brete al 0388-427197, la base de San Pedro al 3884565421 o la base de Yuto al 3884723368», convocaron.

Consejos de prevención

No quemes basura.

No hagas fogata

Evitá accidentes

No tire cigarrillo