A 5 meses sin Sergio Callata: “Dos niños esperan todos los días a su papá”

Pasaron 5 meses desde que Sergio Callata fue visto por última vez. Y, como si fuese una película, a partir de ese día no se supo nada más de él. Por eso la situación es dramática: no se trata de una historia de ficción y todos los días hay dos niños que esperan que su papá vuelva a casa.

«Se cumplen 5 meses de su desaparición y hasta el día de hoy no tenemos ninguna respuesta, no se sabe nada de él», expresó en diálogo con AM630 Jorgelina Pelo, la pareja del hombre sobre cuyo paradero no hay pistas.

«Nos sentimos solos», manifestó en alusión a la búsqueda. «Nosotros tenemos que salir a buscar información, no nos saben decir nada, lo único es que siguen investigando y como familia sentimos que no está pasando, no lo están haciendo porque tendrían que darnos alguna información, que haber algún indicio», consideró.

Jorgelina sostuvo que continuarán de manera incansable con la búsqueda y apelarán a organismos nacionales en el caso de tener la posibilidad. «Vamos a buscar por otro lado, sentimos que no vamos a tener respuestas si seguimos esperando, sigue pasando el tiempo y no podemos seguir con nuestras vidas, es desesperante esperar a todos los días», planteó.

HIJOS QUE ESPERAN A SU PAPÁ

«Tengo dos hijos que todos los días esperan a su papá, es desesperante verlos», relató la esposa de Sergio Callata en alusión a sus pequeños de 4 y 9 años.

«Cuando suena el timbre, todos los días quieren abrir la puerta y al no ser su papá la carita que ponen es dolorosa, es lo que me duele y pido todos los días que me ayuden a encontrar a su papá porque ellos necesitan una respuesta. Sé que ellos están con ese dolor y esa incertidumbre», expresó con un nudo en la garganta.

A pesar de ser pequeño, el hijo más chico es conciente de la situación. «El de 4 ya sabe todo y te sorprende a veces con las palabras que dice y a veces te hace llorar. Necesito y tengo que encontrarlo por ellos», afirmó.

LAS CARACTERÍSTICAS DE CALLATA

Callata es de tez trigueña, pelo negro corto, contextura física robusta y mide 1,75. Al momento de su desaparición vestía remera celeste, pantalón gris, zapatillas negras. Se movilizaba en auto marca Fiat modelo Mobi gris oscuro. El vehículo fue encontrado horas después a la vera de la Ruta Provincial N° 35, en una zona camino a Ocloyas conocida como La Cuesta.

Quienes puedan aportar información que permita dar con su paradero tienen que comunicarse a la línea 911, 388-4245600 o 388-6860239 o dirigirse a la unidad policial más cercana.