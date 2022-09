“No a la reforma de la Constitución, pero no se puede llorar sobre la leche derramada y hay que elegir a los mejores constituyentes”

Guillermo Jenefes abordó en un nuevo editorial de Detrás de las Noticias el tema de mayor interés para la política de Jujuy: el proyecto de reforma parcial de la Constitución Provincial que se tratará este martes en la Legislatura.

«Quiero expresar que estoy en desacuerdo con la reforma parcial de la Constitución, que quede en claro para que no se malinterprete», inició el conductor del ciclo que se emite por Canal 7.

«En esta última semana se mandó el proyecto de reforma a la Legislatura de la provincia, se trató en la Comisión de Asuntos Institucionales, después de tener estado parlamentario, y hoy a las 9 o 10 de la mañana se emitió un dictamen que no conocemos, son pocos los privilegiados que tienen conocimiento del dictamen, en donde por mayoría de los miembros de la Comisión se aprueba el proyecto remitido por el Ejecutivo, no sabiendo si tiene o no modificaciones», planteó.

Seguido, el ex vicegobernador señaló: «mi no a la reforma se debe fundamentalmente a que no existió un estudio profundo de las reformas por parte de las fuerzas vivas de la provincia de Jujuy, por parte de los partidos políticos, y en el momento histórico que vive Argentina y la provincia de Jujuy -donde hay una crisis fenomenal y los jujeños día a día hacen lo que pueden para llegar a fin de mes como consecuencia de la alta inflación- considero que esos son los temas que deben tratar los legisladores de la provincia y de la Nación, que aprobaron llevar a 15 los miembros la Corte cuando en realidad los problemas no pasan por la cantidad de miembros ni por una reforma parcial de la Constitución, sino por como entre todos tratamos de salir adelante de esta situación económica difícil».

«Debo decir que mañana se efectúa la sesión en donde se va a tratar el proyecto de reforma de la Constitución y -si se trata- el partido de gobierno además de sus 31 diputados tiene diputados que pertenecen al Partido Justicialista que van a votar por la aprobación del proyecto de ley, y por lo tanto van a dar la facultad al gobernador a que fije los plazos en que se va a llevar adelante la elección de los constituyentes que luego se van a reunir en la Legislatura, 48 convencionales, con el propósito de discutir el contenido de la reforma constitucional», expuso.

En esa línea y aludiendo al panorama de la Casa de Piedra, apuntó: «existen a mi parecer 3 grupos claramente definidos. Por un lado los que dicen sí a la reforma de la Constitución, que es el partido de gobierno con sus aliados; y por el otro lado están aquellos que dicen no a la reforma pero que hasta ahora no han mostrado mucha materia gris en la oposición, en cuanto dijeron no por el no y eso no sirve».

Finalmente, «está el tercer grupo que dice no a la reforma pero una vez que la misma se aprobó en la Legislatura hay que nombrar constituyentes, y lo que hay que discutir es que hagamos la mejor reforma constitucional que asegure la institucionalidad, no saque ventajas políticas para las elecciones de 2023 y no cambie las reglas para las elecciones. Que sea una Constitución que realmente apuntale la división de los poderes y fundamentalmente que fortalezca el Poder Judicial de la provincia, ya que sin independencia no hay justicia y sin justicia no hay democracia».

«Creo que lo que debemos discutir ahora los jujeños, si es que se da mañana el hecho de aprobar la reforma de la Constitución, es que aquellos que están por el no fundamenten por qué no, porque están en contra de algunas normas que he dicho que son buenas, como crear el Consejo de la Magistratura y como limitar mandatos de intendentes, diputados y concejales», sostuvo.

Por ello, Jenefes convocó a «que esa Constitución sirva para achicar la brecha que existe entre los jujeños y jujeñas, que sean convocados como convencionales personas que realmente sean hombres y mujeres que conocen la Constitución y puedan aportar ideas, creyendo en la absoluta buena fe del gobernador de la provincia de que va a convocar a todos los partidos y convencionales para que escriban las reformas de la Constitución y no sean una mera escribanía sino que exista un verdadero debate donde nuestros constituyentes puedan aportar ideas para mejorar la democracia, la institucionalidad y la vida política de los ciudadanos».

Para cerrar, el referente peronista expresó: «se ha votado por el sí con el apoyo de algunos diputados justicialistas, así que voy al paso posterior: debe rearmarse el PJ y debe el partido presentar como constituyente a la gente que sirva para redactar una Constitución y que no sea alguien que sirva para levantar la mano sin conocimiento de lo que es la ley suprema, que va a regir por muchos años la vida política en la provincia».