Una mujer trans denunció maltrato policial en Libertador

Jazmín Keyla Sánchez, acompañada por miembros del colectivo de disidencia sexual de Libertador, presentó una denuncia por haber sido víctima de violencia policial.

Según contó la mujer, se animó a denunciar un hecho ocurrido a fines de julio pasado y que quedó registrado en video.

“Estaba en la plazoleta Sarmiento con unas amigas el 30 de julio alrededor de las 3 y los policías fueron muy brutamente a agredirme, a correrme. Les pedí que esperen porque no podía caminar, pero me decían que me vaya ya”, expuso.

“Me levanté como sea, me subí a mi moto y uno me pegó una patada. La femenina me agarró del cuello y ahí mis amigas empezaron a filmar”, siguió.

Sánchez dijo que tenía la movilidad física reducida ya que había tenido un accidente y que, tras el encontronazo con la Policía, quedó “peor”.

“No puedo caminar bien porque tuve un accidente y ellos me dejaron peor”, manifestó.

Cuando expuso su situación ante la justicia, la mujer contó con preocupación que la “pasearon” hasta Calilegua para ver a un médico y luego la llevaron nuevamente hasta Libertador para ingresar al hospital.

“Hice la denuncia y me llevaron a Calilegua primero para que me vea un médico. No sé para qué me llevaron a Calilegua. Después al hospital y de ahí me quedé con suero hasta las doce de la noche del domingo”, expresó.

“Hay mucho abuso contra nosotras. Ellos donde nos ven son muy atrevidos, con todas las personas, se creen que porque tienen un traje de policía pueden tratar a la gente como quieren”, finalizó.