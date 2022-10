Morales: «Un tercer mandato es decadente, yo quiero cumplir una tarea a nivel nacional»

Este lunes el Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, visitó el programa de Canal 7 “Detrás de las Noticias”. Además de hacer un balance de su viaje por Europa y Estados Unidos, el mandatario provincial explicó su postura en torno a la reforma parcial de la Constitución provincial.

Sobre el viaje a Europa y Estados Unidos

El Gobernador explicó que el viaje que inició hace algunas semanas tuvo como primer destino la ciudad de Bruselas donde hubo encuentros para dialogar sobre inversiones provinciales vinculados a la gestión de residuos sólidos y la ampliación de crédito para biogás en Jujuy.

Además, Morales enfatizó en las reuniones que mantuvo en Francia y la futura visita que habrá en noviembre de inversores de ese país para apostar al financiamiento de proyectos vinculados a la energía. Por otra parte, aseguró que afianzaron el vínculo de exportación directa entre quienes desean invertir en fibra de vicuña en la Puna de Jujuy. “Nos compraron 125 kilos de fibra de vicuña y firmamos un convenio de exportación para que puedan vender directamente”, sostuvo.

Te puede interesar: Gerardo Morales hizo un balance de su gira por Europa y Estados Unidos

En su estadía en Estados Unidos, Morales explicó que estuvo participando de la reunión de gobernadores del Norte Grande y mantuvo encuentros para avanzar en inversiones. “Siempre financian temas sociales y ahora financian temas de energía renovable”, expresó en torno a futuros proyectos.

Asimismo, el Gobernador manifestó que hubo ofrecimientos a empresas estadounidenses para establecerse en Jujuy con empresas que apuesten a las energías renovables. “Vamos a dar otro año, un 2023, con un paso muy importante para el desarrollo”, remarcó.

Haciendo foco en la importancia de la reunión del Norte Grande, Morales precisó: “Los problemas del norte no son solo de la región sino del país. El conurbano tiene el 40% de habitantes del interior, hubo mucha migración interna porque en sus lugares no encontraban crecimiento y se iban a Buenos Aires. Tenemos que avanzar hacia un desarrollo federal, es estratégico para todo el país”.

Sobre la reforma parcial de la Constitución

El Gobernador de Jujuy se refirió a la aprobación de la ley de necesidad de reforma de la Constitución provincial. “No promulgué todavía la ley, estamos analizando la fecha y los plazos”, manifestó y aseguró que “Jujuy necesita un cambio” en la Carta Magna.

Por otra parte, Morales remarcó: “Tenemos que llegar al mayor consenso posible, tiene que haber un acuerdo. No voy a tomar temas que no hayan estado pautados, no se tocará el mandato del Gobernador porque no está planteada mi reelección y no pueden los convencionales modificar artículos que no estén previstos por la ley”.

Haciendo especial foco en la posibilidad de renovar su mandato como Gobernador de Jujuy, Morales enfatizó: “Para los que hablan del tema, quiero decirles que yo termino mi mandato el año que viene y habrá otro gobernador. Lo que quiero es que sigan con la puesta en marcha y no se aparten del camino estratégico de la paz”.

Te puede interesar: Morales: “Es necesaria una ley de humedales, pero no se puede avanzar sobre las provincias”

Tal como hizo cuando presentó el pedido de reforma el 12 de septiembre, el mandatario jujeño explicó: “He pedido la prohibición de los cortes de ruta, hay que reglamentar el derecho a la protesta porque la manifestación es un derecho pero tienen que pedir permiso y avisar antes para ordenar. Ya hemos vivido esta situación. Además, tienen que haber prohibiciones para indultar en casos de corrupción y femicidios”.

Morales argumentó la necesidad de avanzar en derechos de igualdad de género, de inclusión digital, de educación, maltrato animal, cuidado del ambiente, cambio climático y asuntos políticos como evitar los mandatos indefinidos en cargos como diputados e intendentes y la ley de Lemas.

Campaña presidencial

Morales aseguró: “No voy a proponer yo un tercer mandato para mi, no corresponde, no lo haría. Un tercer mandato es decadente, yo quiero cumplir una tarea a nivel nacional, quiero ser Presidente de los argentinos”.

En este sentido, Morales remarcó: “Voy a trabajar para aportar para el país y voy a poner todo lo que pueda para nuestra provincia. Quiero que haya un presidente del norte, del interior del país. Se lo que es vivir en el interior, he dado una lucha contra el centralismo en en el Senado junto a Guillermo (Jenefes), tiene que haber otra concepción”.

Además, el Gobernador de Jujuy remarcó: “No se pueden cerrar las 10 manzanas y olvidarse del resto. Hay que pensar un plan federal, nos juntamos con los gobernadores y todos tienen proyectos”.

Ley de coparticipación en la provincia

Morales se refirió también a una futura ley de coparticipación. “Me comprometo como Gobernador, va a haber una ley para que cada uno tenga lo suyo, que cada uno administre y sea eficiente con sus recursos”, expresó.

Además, el mandatario remarcó: “Venimos haciendo cosas que no se han hecho antes, queremos reordenar el problema del déficit y se van a anunciar aumentos. Vamos a ir acompañando en las medidas de nuestras posibilidades a los salarios”. Asimismo, explicó que prevén anunciar un aumento “importante” que superará el 5% y que la idea es cerrar los próximos dos meses para volver a reunirse a discutir paritarias en diciembre.