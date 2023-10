Jujuy: más de 3 toneladas de medicamentos vencidos serán incinerados

Se trata del resultado de la campaña que inició en el año 2021 y que está destinada a sacar de circulación los medicamentos vencidos o dañados y posteriormente destruirlos sin contaminar el suelo ni el agua.

Cristina Giordana, directora de Residuos Especiales del Ministerio de Ambiente, dialogó con Canal 7 de Jujuy y explicó que se procedió al retiro de más de 3 toneladas de medicamentos en desuso de los hogares jujeños.

“Estamos llevando a cabo un segundo retiro de disposición final de estos medicamentos vencidos, dañados en desuso, que se recolectaron en el marco de un convenio que se firmó entre el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y el Colegio Farmacéutico de Jujuy en el mes de septiembre del 2021”, inició explicando Giordana.

Los residuos acopiados, se enviarán a la provincia de Santa Fe, donde se realiza la incineración de los mismos a través de un operador habilitado. En esta oportunidad se están trasladando aproximadamente 3 toneladas y media.

Luego la Directora de Residuos Especiales del Ministerio de Ambiente indicó: “Los residuos provienen de las distintas farmacias de toda la provincia, las cuales están nucleadas por el Colegio Farmacéutico y otras instituciones públicas privadas con las que el Colegio Farmacéutico firmó convenio como las farmacias provenientes de los hospitales sí como también droguerías”.

Rodrigo Argañarez y Marina Giordana

A su turno, Rodrigo Argañaraz, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Jujuy, explicó: “En estos dos años, hemos podido recolectar aproximadamente más de 6 toneladas. Es importante recalcar que esta campaña ha sido pensada siempre en favor de la comunidad, en favor de la salud pública y en favor del ambiente”.

Esta campaña inicialmente tuvo como destinatario final, a la comunidad por lo que cualquiera podía acercar los medicamentos que no utilicen por alguna causa que esté vencido, dañado a la farmacia y depositarlo en los contenedores amarillos que cada una de las farmacias posee.

Una vez que los medicamentos se depositan en los contenedores, son recolectado y almacenado transitoriamente en el depósito habilitado pertinentemente y una vez cumplida con la cantidad estipulada, se le da disposición final que es la incineración.

“Es muy importante seguir aconsejando a la comunidad en general que no descarte estos medicamentos que se denominan residuos peligrosos, no son ni residuos domiciliarios ni residuos patógenos, sino que tienen una clasificación especial, según la ley nacional 24051, y que se denomina residuos peligrosos, bien que no pueden seguir contaminando el suelo, ni el agua”, detalló Argañaraz.