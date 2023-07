Jujuy: más de 590 mil electores están habilitados para votar en las Elecciones Paso

A poco más de un mes de que se lleven a cabo las Elecciones Paso para definir a los candidatos que se disputarán las Elecciones Generales en octubre, se confirmó el total de electores que emitirán su voto en agosto.

"El padrón de electores es de 590.861 y van a estar distribuidos en 1.825 mesas que van a estar entre 309 locales de votación a lo largo y ancho de la provincia", aseguró Manuel Álvarez de Rivero; Secretario Electoral Nacional a Canal 7 de Jujuy.

Asimismo, destacó que en los próximos días se van a estar dando a conocer “los primeros nombramientos de autoridad de mesa” y explicó que continúan abiertas las inscripciones para "formar parte como autoridad de mesa".

El secretario, indicó que los interesados se pueden inscribir presencialmente en la Secretaría Electoral ubicado en calle San Martín 1.1198. También, lo pueden hacer de manera virtual mediante la página web del fuero electoral electoral.gov.ar.

"Los requisitos son tener más de 18 años y no estar afiliado a ninguna agrupación política", explicó Álvarez de Rivero.

Al igual que las Elecciones del 2021, “vamos a nombrar a una tercera autoridad suplente cada dos mesa. El auxiliar tendrá que estar presente el día de los comicios y en caso de que falte una autoridad, se podrá hacer cargo de la misma en carácter de presidente o vicepresidente y va a cobrar los viáticos. En caso de que las mesas estén 100% cubiertas se retirará, pero si realizó al capacitación va a cobrar el respectivo viático”.

El Secretario sostuvo que en los próximos días informarán el inicio de las capacitaciones que se podrán hacer mediante la página web del fuero electoral o presencialmente en todas las localidades de Jujuy.

Las autoridades de mesa podrían cobrar hasta 40 mil pesos

El calendario electoral 2023 está en marcha y las personas interesadas en ser autoridad de mesa pueden registrarse. Quienes desempeñen los roles de presidente y vicepresidente de mesa podrían llegar a cobrar hasta 40 mil pesos.

“Estamos recibiendo a los voluntarios que se están inscribiendo vía web y presencialmente”, explicó al respecto Manuel Álvarez del Rivero, secretario del Tribunal Electoral Federal en Jujuy, en diálogo con Canal 7.

Las designaciones comenzarán a realizarse a partir de la próxima semana, por lo que, si bien no hay estipulado un plazo de cierre de la inscripción, recomendaron registrarse prontamente.

“Anotarse no implica que sean designados, si un ciudadano se inscribe, pero está afiliado no va a ser designado”, recordó Álvarez del Rivero, indicando que como requisito “la ley pide que sean mayores de 18, estar en el padrón del distrito y no tener afiliación política”.

Las designaciones llegan a los domicilios de las personas seleccionadas, a través del Correo Argentino.

Quienes deseen inscribirse pueden acercarse a de lunes a viernes de 7 a 13 horas a San Martín esquina Ramírez de Velazco o vía web en electoral.gob.ar.