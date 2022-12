La Cámara del Tabaco de Jujuy renovó un tercio de su Comisión Directiva

La Cámara del Tabaco de Jujuy realizó la Asamblea General Ordinaria de este año el pasado 12 de diciembre y en ese marco se renovó un tercio de los integrantes de la Comisión Directiva, cuya presidencia continúa a cargo de Pedro Pascuttini.

“La Cámara del Tabaco todos los años tiene que hacer su asamblea y entre otras cosas hay renovación de autoridades de la Comisión, en este caso un tercio. El lunes se realizó la asamblea y el productor pasó a consagrar a ese tercio que va a asumir”, explicó este jueves Pascuttini en diálogo con Canal 7 de Jujuy.

“Somos muy agradecidos de los productores tabacaleros que no sólo apoyan a la Cámara sino a mí en particular”, expresó el presidente de la entidad y agregó: “eso lleva más obligaciones de hacer las cosas bien, de ser un instrumento de utilidad para los productores, a buscar herramientas, oportunidades y alternativas, es el camino que tenemos que transitar”.

El referente del sector ponderó la importancia de sumar entre las autoridades a jóvenes que provienen de familias que trabajan desde hace generaciones en la producción. “Trabajamos con los jóvenes, creemos que las inversiones deben ser pensando en los jóvenes y en los hijos de nuestros productores”, indicó.

Asamblea General de la Cámara del Tabaco de Jujuy

ASÍ QUEDÓ CONFORMADA LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA CÁMARA DEL TABACO:

Presidente: Pedro Pascuttini

Vicepresidente: Jorge Aguiar

Secretario: Marino Siles

Prosecretario: Rodrigo Quintana

Tesorero: Marcela Vedia

Protesorero: Albino López López

Vocal Tit. 1º: Matías Quintana

Vocal Tit. 2º: Pablo Jenefes

Vocal Tit. 3º: Mauricio Yañez

Vocal Tit. 4º: Gino Mancini

Vocal Tit. 5º: Álvarez Ángel

Vocal Sup. 1º: Marcos Ailan

Vocal Sup. 2º: Miguel Ramos

Vocal Sup. 3º: Víctor Ance

Vocal Sup. 4º: Fabiana Encina

Síndico Titular: Roberto González

Síndico Suplente: Mariano Garzón

Asamblea de la Cámara del Tabaco

LA DIFICULTAD DEL PRECIO DEL TABACO

Por otra parte, en cuanto a la fijación del precio de tabaco, Pascuttini sostuvo que “es una tormenta que todos los años tenemos que atravesar y este año es más fuerte que otros”. En ese sentido, afirmó que “el productor no puede tener las mismas condiciones que vienen existiendo”. Al respecto fue terminante: “este sistema de fijación de precio no puede seguir más, no podemos estar con un precio del año pasado y que veamos después cuándo arreglamos”.

El titular de la Cámara del Tabaco sostuvo que “el productor ahora debe ser tenido en consideración de acuerdo a lo que ocurre en la realidad económica y productiva”. Frente a ese panorama, planteó la necesidad “de que sea una cuestión de Estado y haya participación de la Secretaría de Agricultura y del Ministerio de Producción, porque es una cuestión que debemos resolver”.

“El productor no puede ser siempre variable de ajuste. Queremos que el inicio del acopio sea con consideraciones del incremento y después sentarse a fijar el precio definitivo”, señaló finalmente recordando que durante el 2022 el sector hizo frente a complicaciones climáticas y económicas debido a la sequía, luego el granizo y la constante inflación.