La Cruz Roja Argentina Filial Jujuy realizará una colecta de donación de sangre este sábado

En el marco del Día Mundial de la y el Donante de Sangre, Cruz Roja Argentina Filial San Salvador de Jujuy llevará adelante una colecta de sangre este sábado 10 de junio con el objetivo de promover la donación de sangre voluntaria en todo el país.

La acción se llevará en conjunto con Hemoterapia de la Provincia “En nuestro país, menos del 2% de la población dona sangre, pero cada pocos segundos alguien en algún lugar la necesita. Se trata de un acto de generosidad que salva miles de vidas cada año en tan solo 10 minutos. En Cruz Roja Argentina fomentamos la donación de sangre a lo largo y ancho del país a través de nuestra red territorial compuesta por 66 filiales”, destacó María Laura Zamora, Coordinadora de Filial San Salvador de Jujuy.

Antes, durante y después

Los requisitos para realizar una donación voluntaria son tener entre 18 y 65 años de edad, pesar mínimo 50 kilos y gozar de buen estado de salud.

Antes de donar sangre, es importante alimentarse e hidratarse bien, y haber descansado durante, al menos, seis horas de corrido. También, contar con el DNI al momento de acercarse al centro de donación. En caso de haberse realizado piercings, tatuajes, cirugías, implantes, endoscopía, etc se debe aguardar 12 meses.

Una vez allí, los y las profesionales de la salud explicarán el procedimiento y realizarán algunas preguntas personales confidenciales para verificar que no exista ningún impedimento. La donación no dura más de 10 minutos y se realiza en un ambiente seguro y con material descartable. Después de donar sangre, es importante consumir el refrigerio que ofrece el centro para recuperar líquidos y azúcar. Se recomienda, además, evitar cargar peso y hacer movimientos bruscos para evitar mareos. Asimismo, se aconseja no consumir alcohol y tabaco, y beber mucha agua.

La donación de sangre es totalmente segura y no tiene consecuencias negativas en la salud de quien dona. El organismo se encarga de reponer la sangre donada y al día siguiente de la donación, se retoman los niveles normales.

Dónde donar sangre

Todas las personas interesadas en donar sangre podrán acercarse a Peatonal Belgrano, el dia sábado 10 de Junio de 9:00 a 13:00 hs.

Cruz Roja Argentina, a través de sus 66 filiales y 33 Institutos Superiores, trabaja en la difusión de temáticas vinculadas a la salud y el desarrollo comunitario desde un enfoque de promoción de derechos, de género y de diversidad.

Sobre Cruz Roja Argentina

Cruz Roja Argentina es una asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, con presencia en el territorio argentino y parte integrante del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, la red humanitaria más grande del mundo.

Su misión es contribuir a mejorar la vida de las personas, en especial de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para eso, trabaja a través de 66 filiales, 33 Servicios Educativos y su Sede Central, en conjunto con las comunidades. Su labor está orientada por los 7 Principios

Fundamentales del Movimiento de la Cruz Roja y la Media Luna Roja: Humanidad, Independencia, Imparcialidad, Neutralidad, Unidad, Voluntariado, Unidad y Universalidad.

Contacto

Para mayor información o para realizar una entrevista, contactar a Fernando Guerra , Referente de Comunicación de nuestra Filial al 3884871879 o por nuestras redes sociales:

Facebook: Cruz Roja Filial Jujuy

Instagram: cruzrojaarg_juju