La culpable del crimen de José María Villafañe pidió perdón: "Fui una enferma, era una adicta"

La única imputada por el crimen de José María Villafañe, hizo uso de la "última palabra" antes de que el Tribunal en lo Criminal N° 1 dictara la sentencia. Magalí Quiroga se mostró arrepentida y pidió perdón a la familia de Josema y a su familia que la ven "morir lentamente".

"Quisiera volver a pedir perdón nuevamente a la familia de José María y a mi familia también porque ellos también me están viendo morir lentamente ahí donde estoy en el Penal", comenzó Quiroga.

Luego agregó: "También no le pude decir que cuando pasó, muchas personas me dijeron que diga que había sido un robo, que diga que me habían robado, que le eche la culpa a un tercero que estaban buscando para que yo pueda salir libre de esto. Muchas personas me trataron de convencer de eso y yo sin embargo siempre pensé en ellos y en que ellos merecían saber la verdad de lo que pasó".

Finalmente la acusada indicó: "Estoy acá para hacerme cargo de la imprudencia que cometí, fui una enferma, era una adicta y no me pude dar cuenta de los daños que podía ocasionarle a la familia de él y a mi familia también. Perdón".

EL CRIMEN

El asesinato ocurrió el domingo 3 de mayo del 2020 a la madrugada. Magalí Quiroga Saenz, quien era pareja de la víctima, habría trasladado a José María al hospital Snopek de Alto Comedero con un disparo en la cabeza y luego se habría dado a la fuga.

Según lo relatado por los testigos, la mujer arribó al nosocomio junto al joven herido en el vehículo en el que habría sucedido el hecho de sangre. La víctima tenía una herida de bala y no pudo ser reanimado por los profesionales.

Ese día por la tarde, imputada se entregó a la Justicia. A partir de allí hubo secuestro de pruebas y se pusieron en marcha diversas disposiciones con la finalidad de esclarecer lo sucedido.

Por la causa se encuentran detenidas e imputadas dos personas, Magalí Quiroga Saenz y Víctor Garnica. Actualmente la mujer está acusada de homicidio agravado por el vínculo y tenencia ilegal de armas de fuego, mientras que el hombre habría sido señalado como el tercero que habría participado del hecho y fue imputado por "homicidio en coautoría".