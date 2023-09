La Intergremial anunció un paro de 24 horas con movilización para este martes en Jujuy

En una conferencia de prensa realizada en la mañana de este lunes, la Intergremial anunció una medida de fuerza por 24 horas para este martes 19 de septiembre con movilización en la capital jujeña.

La Intergremial, conglomerado de gremios estatales que se reúnen para hacer reclamos y pedidos en conjunto, brindaron un contacto con la prensa en donde expresaron su rechazo a la última propuesta salarial, comunicada por los funcionarios del Gobierno de Jujuy, por considerarla insuficiente.

Los referentes gremiales coincidieron en que lo ofrecido por el Gobierno no cubre las necesidades de los trabajadores que mantienen en lo que va del año un atraso salarial del 26% respecto a la inflación.

“Creemos que no alcanza solo con un quite de colaboración, hay que parar y la gente quiere expresar su descontento así que mañana va a tener la posibilidad de hacerlo en la Plaza. No vemos soluciones en el corto plazo”, manifestó Sebastián López, secretario general del Seom.

Conferencia de prensa de la Intergremial

Por su parte, Nicolás Fernández, secretario general de Apuap, recalcó la necesidad de un urgente llamado a paritarias en una sola convocatoria con todos los gremios estatales. “Más allá de la particularidad de cada sector, exigimos que todos estemos sentados en la misma mesa ya que todos los gremios recibimos la misma propuesta salarial”.

A su turno, Susana Ustarez, secretaria general de Apoc, indicó que la oferta salarial del Gobierno de Jujuy ha sido rechazada de forma unánime por todos los gremios ya que se trata de sumas fijas en negro para los próximos dos meses. "Lo logrado en junio se pulveriza con una inflación tan grande. Además, durante los meses de julio y agosto no hubo aumento salarial. Seguimos exigiendo que el mínimo salarial sea igual a la canasta básica total, hoy ubicada en más de 284 mil pesos".

Por otro lado, los sindicalistas volvieron a rechazar los descuentos aplicados por los días de huelga que afectaron no solo a docentes sino a otros agentes de la administración pública que se adhirieron al paro desde junio a esta parte del año.

Más allá del paro y movilización convocado para el martes 19 de septiembre, algunos gremios llevan adelante medidas de fuerza por 48 horas desde este lunes con distintas modalidades.

Es el caso de Adep y Ate que convocaron a un paro sin asistencia a los lugares de trabajo. Por su parte, Upcn realiza medidas de fuerza de 48 horas que consiste en quite de colaboración.

Ate realiza un paro provincial de 48 horas

Para el martes se suman otros gremios como Cedems, Apuap, Apoc, Seom, entre otros.