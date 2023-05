La Noche de las Cervecerías es este miércoles en Jujuy: cuáles son los locales adheridos

Una nueva edición de la Noche de las Cervecerías tendrá lugar este miércoles en Jujuy . Locales gastronómicos de San Salvador y de Palpalá se suman a la propuesta.

La Municipalidad de la capital informó que los comercios adheridos brindarán promociones de 3x2 en cervezas.

Los locales que se suman al evento son:

Rey Lúpulo

El Burgués

Antares

Dulce y Melancólico

Django

Patagonia

Pentágono

ÚLTIMO DÍA DE LA PROMOCIÓN DEL CALZADO

Hasta este miércoles 31 de mayo los compradores pueden acceder al beneficio de la “Mega Promoción de Calzados” en San Salvador de Jujuy . La iniciativa tiene la finalidad de potenciar las ventas y fortalecer a los comercios minoristas.

Se trata de la segunda edición de la actividad en el marco del Centro Comercial a Cielo Abierto que viene trabajando con la Municipalidad de San Salvador de Jujuy y la Unión de Empresarios desde hace varios años, potenciando y realizando promociones.

Es una gran oportunidad para los vecinos ya que se trata de la promoción en el rubro calzado, permitiendo que todos los comercios adheridos puedan realizar ofertas.

Los locales exponen la promoción con el cartel identificatorio en el ingreso al establecimiento a los fines de que los compradores puedan leer el beneficio vigente, los descuentos y las tarjetas que se reciben también.

Hay ventas con diferentes descuentos y propuestas en los locales adheridos.

COMERCIOS ADHERIDOS Y PROMOS:

BARRIO CENTRO

1- VIA BELLA SHOES Calle Balcarce 373. B° Centro. Tel. 3884604045

CON TARJETAS: Visa, MasterCard, Cabal, Amex, Naranja, Tarjeta Sol

PROMO: 3 x 2! Pagas 2 pares y llevas 3! hasta 3 cuotas sin interés con tarjeta de banco

2-DQ CALZADOS Calle Alvear 541. B° Centro. Tel. 3883303503

CON TARJETAS: Visa, Naranja, MasterCard

PROMO: 15% off en cada unidad, en efectivo. 20%off en efectivo y transferencia y 6 cuotas sin interés en todos los

productos.

3- AVANTI DEPORTES Calle Senador Pérez 299 esquina Belgrano. B° Centro. Tel. 3885191390

CON TARJETAS: Visa, MasterCard, Naranja, Sol, Su Crédito, Credimas.

PROMO 15% off en cada unidad, en efectivo.

4- VER-CAL ZAPATOS Calle Lavalle 285. B° Centro. Tel 3884988857.

CON TARJETAS: Visa, MasterCard, Naranja, Sol, Su Crédito, American Express.,Credi Cash, Cabal.

5-ELIAS DEPORTES Calle Alvear 665. B° Centro. Tel 3884834064

CON TARJETAS: Visa, MasterCard, Naranja, American Express, Cabal, Su Crédito, Credi Cash.

PROMO: 10% off con tarjetas de crédito.

6- CALZADOS BATISTELLA Calle Lavalle 275/ 279. B° Centro. Tel 3884227007

CON TARJETAS: Visa, MasterCard, Cabal, Amex, Su Crédito, Credi Cash, Sol, Nativa.

PROMO: 10% off pago efectivo, o compras con débito automático.

7- YANDI CALZADOS Calle Lavalle 239. B° Centro. Tel 38842307070

CON TARJETAS: TODAS

PROMO: 5% off por pago en efectivo o débito, todos los productos.

Zapatillas Ringo Active (no trekking- no zapatos) 20% off todos los medios de pago.

8-YANDI DEPORTES Calle Lavalle 223. B° Centro. Tel 38842307070

CON TARJETAS: TODAS

PROMO:

Zapatillas Topper adultos seleccionadas y Kids 2 x $20.000

Zapatillas Topper seleccionadas 2 x $30.000

Zapatillas varias seleccionadas 2 x $25.000

Zapatillas Ringo Active (no trekking- no zapatos) 20% off todos los medios de pago.

Zapatillas Kioshi, Vanner, Jaguar, Gaelle, Seta (no fútbol) 10% off pago efectivo y débito.

9- YANDI DEPORTES Calle Necochea 448. B° Centro. Tel 38842307070

CON TARJETAS: TODAS

PROMO:

Zapatillas Topper adultos seleccionadas y Kids 2 x $20.000

Zapatillas Topper seleccionadas 2 x $30.000

Zapatillas varias seleccionadas 2 x $25.000

Zapatillas Ringo Active (no trekking- no zapatos) 20% off todos los medios de pago.

Zapatillas Kioshi, Vanner, Jaguar, Gaelle, Seta (no fútbol) 10% off pago efectivo y débito.

10-YANDI DEPORTES Calle Necochea 39. B° Centro. Tel 38842307070

CON TARJETAS: TODAS

PROMO:

Zapatillas Topper adultos seleccionadas y Kids 2 x $20.000

Zapatillas Topper seleccionadas 2 x $30.000

Zapatillas varias seleccionadas 2 x $25.000

Zapatillas Ringo Active (no trekking- no zapatos) 20% off todos los medios de pago.

Zapatillas Kioshi, Vanner, Jaguar, Gaelle, Seta (no fútbol) 10% off pago efectivo y débito.

11-YANDI OUTLET Calle Lavalle 239. B° Centro. Tel 38842307070

CON TARJETAS: TODAS

PROMO:

Zapatillas Topper adultos seleccionadas y Kids 2 x $20.000

Zapatillas Topper seleccionadas 2 x $30.000

Zapatillas A Nation 2da selección $8.500

Zapatillas Kioshi, Vanner, Jaguar, Gaelle, Seta (no fútbol) finders 10% off pago efectivo y débito.

5%off CONTADO O DÉBITO TODOS LOS PRODUCTOS

Ringo Active Zapatillas (no trekking- no zapatos) 20%. off todos los medios de pago.

12-NUNI SMILE Calle Belgrano 517. Barrio Centro. Tel 1153461828

CON TARJETAS: TODAS

PROMO: 15% off en cada unidad, pago en efectivo.

13- MAX DEPORTES Calle Belgrano 801. Barrio Centro. Tel 3884222215

CON TARJETAS: Todos los medios de pago

PROMO:

10% off pagando en efectivo, débito, modo, QR Mercado Pago. Todos los productos.

15% off en las siguientes marcas: Jaguar, Diadora, Athix, DC shoes, Avia, STONE, Goodyear.

15% off en talles del 45 al 47.

14- MAX DEPORTES Calle Necochea 211. B° Centro. Tel 3884222215

CON TARJETAS: Todos los medios de pago.

PROMO:

10% off pagando en efectivo, débito, modo, QR Mercado Pago. Todos los productos.

15% Off en las siguientes marcas: Jaguar, Diadora, Athix, DC shoes, Avia, STONE, Goodyear.

15% off en talles del 45 al 47.15- CINTAS CALZADOS Calle Belgrano 815. B° Centro. Tel 3884223390.

PROMO: abonando con Tarjeta SU CREDITO 3 cuotas sin interés.

16- CINTAS CALZADOS Calle Belgrano 893. B° Centro. Tel 3884235651.

PROMO: abonando con Tarjeta SU CREDITO 3 cuotas sin interés.

10% off en compra online.

17- CINTAS CALZADOS Calle Dorrego 69. B° Centro. Tel 3884223332.

PROMO: abonando con Tarjeta SU CREDITO 3 cuotas sin interés.

10% off en compra online.

18- CINTAS CALZADOS Calle Alvear 873. B° Centro. Tel 3884321883.

PROMO: abonando con Tarjeta SU CREDITO 3 cuotas sin interés.

10% off en compra online.

19- CINTAS CALZADOS Calle Lavalle 393. B° Centro. Tel 3884221650.

PROMO: abonando con Tarjeta SU CREDITO 3 cuotas sin interés.

10% off en compra online.

20- ARDILLAS CALZADOS Calle Salta 800. B° Centro. Tel 3886825656.

CON TARJETAS: Naranja, Visa, MasterCard.

PROMO: $2500 pesos menos en todos los calzados pagando de contado o transferencia.