La recomposición salarial, el principal reclamo de los gremios estatales en Jujuy

La realidad de los trabajadores estatales de Jujuy fue abordada en una nueva emisión de Detrás de las Noticias, con la participación de los representantes de los empleados de los distintos sectores del ámbito público. Mercedes Sosa del Cedems, Sebastián López del Seom y Nicolás Fernández de Apuap expusieron las problemáticas de cada grupo.

“Nos preocupa la cuestión salarial. Después del año pasado, en esa lucha histórica encabezada por los docentes cuando logramos redoblar el sueldo, no vino una política salarial de parte del Gobierno que fuera acompañando el aumento logrado, no sentimos que haya aumentos sino una baja salarial”, expresó inicialmente la representante de los educadores secundarios y terciarios.

Sosa sostuvo que los incrementos dados desde diciembre del 2023 a la fecha no acompañan la suba generalizada de precios. “Tenemos una pérdida”, aseguró y consideró que también existe “una política nacional de atacar los salarios”.

En tal sentido, recordó que “no está resuelta la paritaria nacional docente”, teniendo en cuenta que ya transcurrió la mitad del ciclo lectivo. Al respecto indicó que el Gobierno nacional ofrece un piso de 380 mil pesos, mientras que los gremios plantean un inicial de 530 mil pesos.

A la problemática salarial se añade la quita del Fonid, las dificultades para cubrir los gastos del transporte y la falta de reconocimiento de las capacitaciones docentes.

Por su parte, López, como referente del Seom, recalcó que “la cuestión salarial nos atraviesa a todos, la falta de una paritaria”. En ese sentido, expuso: “desde que asumió el radicalismo hasta hoy no tenemos paritaria, se reduce a una imposición, que se aplica y produce que se nos haya achatado la pirámide salarial, casi todos cobramos el piso de 320 mil pesos, no existe distancia entre el que tiene antigüedad y el más nuevo”.

Por otro lado, afirmó que existen “muchísimos despidos, cada vez que hay elecciones cuando asume la nueva gestión hay despidos”.

Como una preocupación López recalcó que “las cuestiones no salariares salieron de la paritaria y no se pueden discutir”. Asimismo, planteó que “los intendentes no pueden disponer de los recursos porque no hay ley de coparticipación y de paritarias municipales”.

“Es inédito tener 2 patrones. Hay 60 intendentes y está además el Gobierno provincial”, expresó el titular del Seom.

A su turno, Nicolás Fernández aseguró que “la situación de los profesionales no defiere de la general, la provincia hace más de una década atraviesa una profunda crisis de recurso humano profesional y las causas son dos: los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo a las cuales somos expuestos”.

En alusión a los sueldos, detalló: “tenemos un salarios de 500 y 600 mil pesos cuando la canasta asciende a 900 mil pesos, el gran porcentaje de profesionales cobra salarios por debajo de la línea de pobreza”.

El referente de Apuap afirmó que en los últimos años “se perdieron 800 profesionales en Jujuy” y precisó que hay “sólo 4.800 profesionales en toda la provincia, y si se sigue por este camino de no dar respuesta a la demanda de que el ingreso sea igual a la canasta básica total y que las paritarias acompañen la situación de la inflación, la provincia va a quedarse cada vez con menos profesionales”.

“Es una crisis muy aguda y seria que atraviesa a toda la administración, no hay provincia que pueda crecer sin una plantilla bien remunerada”, valoró Fernández y resaltó: “esto contrasta con la situación económica de la provincia, el Ejecutivo maneja muchísimo dinero y se mejoró mucho la recaudación provincial, tuvo un aumento del 320% de la coparticipación comparado con el primer semestre del año pasado”.

“Solo hay dos provincias que pagan peores salarios que Jujuy: Formosa y Santiago del Estero. La provincia tiene muy malos salarios, hace que no sea apetecible para venir a trabajar. Los profesionales eligen otros destinos para desarrollar su profesión porque les ofrecen mejores salarios”, aseveró.