La reconocida doctora en química, Victoria Flexer, recibió el premio San Salvador

El Premio San Salvador fue otorgado a la destacada doctora en química Victoria Flexer, en reconocimiento a su sobresaliente trayectoria en la investigación científica. Durante la ceremonia de entrega de los premios el pasado 6 de agosto, la doctora Flexer se encontraba fuera del país por lo que el acto de entrega se llevó a cabo hoy en el Salón de los Intendentes con presencia de funcionarios municipales y miembros del jurado de los premios San Salvador.

Al respecto, el intendente Raúl "Chuli" Jorge expresó la importancia de la entrega en persona, destacando la relevancia del reconocimiento para la comunidad científica y para el desarrollo de la provincia, "para nosotros era necesario hacer esto en forma personal. Siempre tenemos la posibilidad de realizar un trabajo meticuloso de un jurado que estudia muchas carpetas, más de 50. Lamentamos mucho su situación de que no ha podido estar ese día y por eso queríamos hacer algo mucho más cercano, recordando toda esa trayectoria impresionante con el quehacer científico y labor permanente, así como la del CONICET. Creemos que es una necesidad para nuestra patria que esto tome el vigor necesario, que tiene que ver con la estrategia de generar fuentes de trabajo, de producción, de desarrollo, ligadas justamente al conocimiento y al saber".

Jorge también resaltó el papel ejemplar de la doctora Flexer como mujer en la ciencia, "tiene que ver con un desafío tan importante y un ejemplo, dónde se visibilizan todos sus logros, que nos hacen tan bien; la consideramos una jujeña más, una persona que está dejando mucho de su conocimiento y desparramándolo para hacer más grande esta querida provincia. Así que agradecerle y que sigan sus trabajos para el bien de toda nuestra comunidad, que creo que los necesitamos como nunca".

La doctora Victoria Flexer, expresó su agradecimiento por el galardón y resaltó el trabajo en equipo que hace posible su investigación, "el premio es personal, pero es un reconocimiento a todo el equipo de trabajo del CIDMEJu, que somos más de 30 personas. La ciencia nunca se puede realizar en soledad, siempre se realiza con un montón de científicos que están en el laboratorio, que después se sientan en sus computadoras a analizar los datos, a discutir qué quieren decir esos resultados y repensamos nuevos experimentos. Han sido muchísimos años de trabajo, no solo en realizar experimentos, sino en establecer el CIDMEJu, el Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía, y que se reconozca este esfuerzo es muy satisfactorio".

Flexer también abordó los desafíos actuales que enfrentan los científicos en Argentina, haciendo un llamado a la atención sobre la falta de apoyo financiero y las dificultades en el sector, "lamentablemente, hay autoridades nacionales que están hablando en términos muy negativos acerca de los científicos y científicas del CONICET y de las universidades nacionales. Está habiendo casi nulo financiamiento para realizar ciencia, los salarios en las universidades nacionales están en niveles muy bajos. Esto lleva de alguna forma al desprestigio y hasta incluso que se estén perdiendo recursos humanos porque hay gente muy joven que no ve un futuro y que lamentablemente se está yendo del país, así como gente que se formó durante muchísimo tiempo. Y que desde la Municipalidad de San Salvador de Jujuy se reconozca la tarea de los científicos en Jujuy nos da una gran bocanada de aire y quiere decir que no todos el país y no todos los gobiernos están pensando en este sentido como lamentablemente se han expresado autoridades nacionales".

Sobre su trayectoria

La doctora Victoria Flexer es graduada y doctorada en Ciencias Químicas por la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Se posdoctoró en Francia y profundizó su formación en Austria y Bélgica y fue acreedora de la beca Marie Curie que otorga la Comisión Europea. Fue distinguida con el diploma en mérito de los premios Conex por su trabajo realizado en Energía y Sostenibilidad. Es investigadora del CONICET y profesora en la Universidad Nacional de Jujuy. Dirige el Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy, Instituto que Depende del CONICET, Universidad Nacional de Jujuy y Gobierno de Jujuy. Contribuyó a la fundación de esta institución, tanto como a la realización de investigadores y becarios, dándole al CIDMEJu un carácter ampliamente federal. Además, dirigió cuatro tesis doctorales, es autora de 59 artículos científicos, participó en 7 capítulos de libros y posee una patente. Fue galardonada entre las 100 personalidades más destacadas de la ciencia y la tecnología argentina en la última década. Actualmente, dirige un grupo de investigación interdisciplinario que trabaja diversas temáticas vinculadas al litio. En esa materia, su interés se centra en el desarrollo de tecnologías más sustentables y eficientes para el procesamiento de las salmueras para extraer sales de litio, como así también el estudio de baterías de litio.