La reina nacional de los estudiantes participó del 1º sábado estudiantil

Este sábado se vivió la primera jornada de los tradicionales sábados estudiantiles en el marco de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

El estadio 23 de Agosto fue copado por los estudiantes de 20 escuelas y colegios de la provincia que lo llenaron de brillos, colores, ritmo, cantos y juventud.

Durante la tarde estuvo presente la actual reina nacional de los estudiantes, Tiziana Vignolles, quien dialogó con Somos Jujuy y explicó la alegría que sintió al volver a estar en Jujuy: "Tenía muchas ganas de poder venir y poder disfrutarlo al cien por ciento".

Tras ser la primera vez en poder disfrutar de los sábados estudiantiles, Tiziana aseguró: "La verdad que no tenía idea y quedé asombrada. Es muy lindo lo que hacen los estudiantes acá, quedé fascinada".

La actual reina nacional y estudiante de abogacía, no había tenido la posibilidad de volver a visitar la provincia tras ser coronada en 2022, a lo que la joven dijo: "Les debía a los jujeños el poder volver porque no se había dado el tiempo, pero bueno ahora espero poder disfrutar con todos ustedes que siempre me reciben tan bien, con una cálida bienvenida".

Finalmente la Representante Nacional dejó un mensaje para las jóvenes que tienen la ilusión de vivir la misma experiencia e indicó: "Primero que nada, decirles que disfruten esa semana porque pasa rapidísimo y es muy linda, de las mejores experiencias, pero lo importante no es ganar sino poder disfrutarlo".