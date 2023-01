Los mismos temas y los mismos problemas

Llegó el 2023 y tenemos los mismos títulos y problemas que al iniciar el 2022. Los tabacaleros imploran tener un precio justo para su tabaco, las empresas estiran una definición y los gobiernos, tanto nacional como provincial, no ponen su autoridad, se limitan a mirar cómo se debilita el sector productivo más importante de Jujuy.

Esto debe concluir. ¿Cómo es posible que con la inflación que sufrimos, la pérdida de valor del peso y la suba de los insumos agrícolas a dólar paralelo no se proteja a esta economía regional?

Siguen los mismos problemas en la economía: inflación que se traduce en suba de precios que afecta a trabajadores, productores, a quienes alquilan, a vendedores, importadores o exportadores; todos pierden. Mientras tanto, los políticos discuten lo mismo. El oficialismo arremete contra el poder judicial y la oposición expresa que no tratará ningún proyecto, cuando en realidad tienen muchos temas que trabajar en conjunto, para empezar, cómo solucionarán la pobreza, la inflación y el déficit fiscal, además de crear condiciones para más trabajo legítimo y menos subsidios.

Queremos, como sociedad, ver que la fiesta terminó. Solo nos queda la esperanza que a fin de año tendremos un nuevo gobierno y que éste encarará sin mentiras las soluciones estructurales que necesitamos los argentinos. No queremos promesas electorales vacías de soluciones, sino respuestas claras y planificadas para salir del pozo en el que estamos y del que todos los partidos son responsables.

No quiero que todo siga igual sino que cambie, que Argentina se abra al mundo, que exporte sin trabas, que importe sin restricciones, que deje de gastar sin control y que premie a quien produce y da trabajo. Que no humille a los jubilados, que dé esperanza a nuestros jóvenes. Que miren que cuando hay trabajo en equipo, con fuerza, sacrificio y fe, se logra ser campeones del mundo. En síntesis, espero que no empiece el 2024 diciendo “nada cambia”, cuando el cambio es posible si entendemos que así las cosas no pueden seguir.