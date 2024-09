Marcharon en pedido de justicia por Rubén "Pocho" Oviedo: murió atropellado y esperan el juicio tras cinco años y medio

Durante la mañana de este jueves se realizó una marcha en pedido de justicia por Rubén "Pocho" Oviedo. La familia reclama hace cinco años y medio.

En comunicación con Canal 7 de Jujuy, Patricia Oviedo, hija de "Pocho", comentó que hace seis meses habían sido notificados de la audiencia preliminar que se iba a realizar el día miércoles. "Ayer cuando llegamos con el Doctor Espada, que es quién nos está ayudando incondicionalmente a la familia en este caso, llegamos a la audiencia, nos enteramos que hubo un cambio de fiscal y que el nuevo fiscal no había sido notificado lo que implicó que ahora se postergue otra vez la audiencia y nos dieron fecha para el mes de diciembre", dijo.

Patricia Oviedo

Oviedo, señaló que desde la Justicia, informaron que este cambio se debe a un error técnico, puesto que el nuevo fiscal no fue notificado de la audiencia del día miércoles 25 de septiembre. "Tuvimos seis meses, o sea, en seis meses no tuvieron tiempo o la forma de notificar. La verdad que es una falta de respeto al procedimiento de la justicia. Yo no entiendo mucho de leyes, de justicia pero la verdad que muchas veces sentimos poca empatía hacia la víctima, mi papá ya no está, ya no lo vamos a recuperar", siguió.

Además, aseguró que la familia del acusado "chicaneó" y ha hecho todo lo posible para que la causa se estire.

"Nosotros lo que pedimos es que se agilicen los tiempos, que se le dé celeridad, porque tampoco podemos terminar de duelar esta muerte que ha sido un arrebato. O sea, todos somos finitos, todos nos vamos a morir. Pero acá se arrebató la vida de una persona sana, una persona que contribuía a la sociedad, que trabajaba. Y esperamos que se haga justicia, que no vuelva a pasar", finalizó.

EL CASO

El 13 de abril de 2019, Rubén Oviedo, conocido como "Pocho", cruzaba Avenida Córdoba, por la senda peatonal, cuando fue embestido por una moto que iba a máxima velocidad. El conductor estaba en estado de ebriedad, y pasó el semáforo en rojo.

En su momento, el fiscal entendió que no era un homicidio simple, por lo cual se cambió de caratula, considerándolo como un homicidio simple con dolo eventual.

Este tipo de crímenes se castigan con 8 a 25 años de prisión.