Más de 1200 taxistas de Jujuy pidieron mayor seguridad: "No encontramos una solución"

Mónica Bertolone, miembro de la Cámara de Titulares de Taxis de Jujuy, habló con Canal 7 acerca de los recientes episodios de inseguridad de los que fueron víctimas dos trabajadores del volante.

"Hechos de inseguridad tenemos continuamente, pero nos alerta y preocupa que en menos de una semana acontecieron dos hechos de robo de vehículos", apuntó.

Debido a esta situación, reiteró el pedido de mayor seguridad para los taxistas: "Somos más de 1200 unidades y la seguridad la venimos pidiendo hace años. Somos transporte público y estamos en continuo movimiento".

Si bien reconoció que "es difícil" que cada uno de los móviles tenga un agente policial, solicitó a las autoridades reforzar el trabajo para evitar hechos delictivos.

"No podemos tener un patrullero detrás nuestro por la cantidad de unidades que somos o que nos sienten un policía al lado para que nos cuide porque es imposible", dijo.

Ante este panorama, Bertolone indicó que "no encontramos una solución" y que afortunadamente prima la solidaridad entre taxistas: "No tenemos otra más que cuidarnos entre nosotros".

En relación al botón antipánico que en su momento habían estado a punto de implementar, la trabajadora del volante comentó que no avanzaron en el tema debido a que se trataba de un "gasto que no da garantía, porque si bien sí alerta a la policía en el lugar donde vos estás sufriendo el hecho, no te garantiza que llegue un patrullero en el momento".

Denunciaron el robo de dos taxis en Jujuy: los responsables serían de Córdoba

En los últimos días, se radicaron dos denuncias por hechos ilícitos similares en Jujuy y se investiga si se trata de una banda que opera en la provincia.

En diálogo con la Crio. Mayor Luciana Ríos de Relaciones Policiales, dialogó con Canal 7 de Jujuy y explicó que en los últimos días, dos taxistas sufrieron el robo de sus vehículos en diferentes zonas de la provincia.

Uno de los hechos se registró sobre Avenida Éxodo y República de Siria y según el testimonio de la víctima que radicó la denuncia, "aproximadamente 3 personas habían subido al taxi, le pidieron la documentación, el dinero de la recaudación del día, luego la bajaron del vehículo y se dieron a la fuga".

Pasada las horas y tras la denuncia de la conductora, el auto sustraído fue hallado sobre calle Las Heras. Además la Crio. Mayor detalló que "por las características y la tonada, según la denuncia de la damnificada, serían de la provincia de Córdoba".

Por otro lado, se registró un hecho similar, donde el chofer del taxi hizo referencia aparentemente a las mimas personas que serían oriundas de Córdoba.

En este caso el remis fue encontrado en la ciudad de Palpalá, cerca el reconocido supermercado ubicado sobre colectora de ruta 66.