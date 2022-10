Medio año sin Sergio Callata: "Pensamos que se lo llevaron contra su voluntad"

El domingo 23 de octubre se cumplieron 6 meses de la desaparición de Sergio Callata. Pasó medio año desde la última vez que fue visto y todavía no hay ningún dato certero para comprender qué sucedió con el hombre de 35 años,

“La investigación no da ninguna pista. No se sabe qué le puede haber pasado, seguimos exigiendo que se lo busque y se averigüe, una persona no puede desparecer y no dejar algún rastro”, planteó la pareja de Sergio, Jorgelina Pelo en diálogo con AM630.

En cuanto a las tareas de rastreo, la mujer explicó que en las últimas horas “se acercó la Brigada de Investigaciones preguntando dónde quería que se busque porque supuestamente en noviembre van a llegar canes de otras provincias, que eso nos habían prometido en julio ya, ojalá que ahora se cumpla porque ya llegan las lluvias y es difícil”.

DÓNDE ESTA SERGIO CALLATA

Aunque las pistas no brinden la posibilidad de plantear muchas hipótesis, desde la familia y en base al conocimiento de la personalidad de Sergio, consideran que es improbable que se haya ido por su propia voluntad. “No creo que se haya ido por sí solo, era muy familiero”, indicó Jorgelina.

En ese sentido, apuntó: “pensamos que le pasó algo, que se lo llevaron en contra de su voluntad pero no sabemos por qué. No era una persona a la que le gustaba hacer quilombo, era una persona muy amable”.

Una de las posibilidades que más esperanzas da tiene que ver con la chance de que el hombre haya sufrido un problema de salud mental pero se encuentre con vida. “A veces pensamos que perdió la memoria y no sabe quién es. Eso nos da esperanza de que lo podamos encontrar, lo queremos encontrar con vida”, manifestó.

UNA FAMILIA FRENADA DESDE HACE 6 MESES

“Necesitamos saber la verdad para poder continuar con nuestra vida. No estamos bien pero tratamos de hacérsela pasar bien a mis hijos”, indicó la pareja de Callata y contó que uno de los pequeños cumplió años y guardaba la esperanza de que su papá esté de regreso para esa fecha tan importante.

“No quiero que mi pareja se quede en la lista de olvidados, quiero que aparezca. Hay dos hijos que lo esperan y una madre que está mal, yo como su pareja también quiero saber qué paso y darle una respuesta a mis hijos”, cerró conmovida, una vez más.